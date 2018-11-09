Agd'den Hububat Ticaret Merkezine Ziyaret

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan ve beraberindeki heyet, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hububat Ticaret Merkezini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında heyeti karşılayan Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter, heyete bölge tarımı ve sivil toplum alanındaki çalışmalarla ilgili verdi.

Turhan, ziyaretlerin verimli geçtiğini belirterek, gösterilen sıcak, samimi ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.