AGD'den Hindistan'daki zulme tepki

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde toplanan grup, Hindistan'daki Müslümanlara yönelik zulmü kınadı.

AGD Kırşehir Şube Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Kapucu Camisi önünde toplanan grup üyeleri, "Ayağa kalk Müslüman" yazılı döviz açtı.

Grup adına konuşan AGD Kırşehir Şube Başkanı Yusuf İslam Sürücü, Hindistan'da 200 milyon Müslüman yaşadığını, azınlık muamelesi yapılarak, anayasal haklardan mahrum bırakıldığını, haklarını savunmalarına izin verilmediğini aktardı.

Müslümanların yaşadığı sıkıntıların ortada olmasına rağmen, İslam ülkelerinin tepkisizliğini ve Müslümanların sessizliğini anlayamadıklarını vurgulayan Sürücü, şunları kaydetti:

"Putperestlerin, zalimlerin batıl davalarına gösterdikleri sadakati Müslümanlar hak davalarına göstermedikçe dünyada zulümler bitmeyecektir. Hindistan'daki Müslümanların sıkıntılarının giderilmesi, Keşmir ve Arakan'daki kardeşlerimizin özgürlüklerine ve insanca yaşama hakkına sahip olmaları için tüm gayret sarf edilmelidir. Aynı şekilde medyamızın Hindistan'da yaşanan zulümleri tüm gerçekliği ile yansıtmaları önemlidir. Rabbimizin 'Kahhar' ismine sığınıyoruz. Rabbimiz İslam'a ve Müslümanlara savaş açan tüm zalimleri kahreylesin."