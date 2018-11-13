Agd'den 'Gazze' İçin Basın Açıklaması

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yaptığı saldırılara ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

AGD Van Şubesi üyeleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'in şehit ettiği 7 Filistinli için ve düzenlenen saldırılara tepki göstermek amacıyla "Ayağa Kalk Gazze İşgal Altında" sloganıyla Dabbağoğlu Parkı'nda bir araya geldi. AGD Van Şubesi üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Kadir Aydın, Siyonist İsrail'in, Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam ettiğini belirtti. Aydın, "Siyonist İsrail, önceki akşam Han Yunus'a düzenlediği saldırıyla 10'a yakın Müslüman'ı şehit etti. Hep birlikte tanıklık ediyoruz ki bir İsrail saldırısının yaraları sarılmadan ikinci bir İsrail saldırısı geliyor. Siyonist İsrail, işgal ettiği topraklarda var olduğu müddetçe bu coğrafya barış gelmeyecektir. Siyonist İsrail'in varlığını tanımak da onunla diplomasi yürütmek de kabul edilemez. Siyonist İsrail, kendi mutlulukları için dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyetin eseridir. Bu zihniyetle ne oturup konuşulabilir ne de anlaşma yapılabilir" dedi.

İsrail'in bölgedeki kaosun, çatışmaların ve belirsizliğin ana müsebbibi olduğunu dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak tüm Müslümanların görevidir. Siyonist İsrail'i yöneten zihniyet tüm dünyaya Filistin halkını terörist olarak lanse etmektedir. Filistin halkının meşru talepleri adeta bir terör örgütünün talepleri gibi gösterilmektedir Başta ABD olmak üzere tüm emperyalist ülkeler Filistin halkından meşru taleplerinden vazgeçmelerini istemektedirler. Siyonist İsrail işgal ettiği toprakların her santimetrekaresinden çekilmediği müddetçe bölgeye barışın gelmesi mümkün olmayacaktır. Siyonist İsrail'le normalleşme neresinden bakarsanız bakın işgallere ve katliamlara onay vermektir."

Yapılan açıklamanın ardından grup sessiz bir şekilde ayrıldı. - VAN