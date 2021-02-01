AGD, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti
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AGD, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti

01.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:34

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti.

Beyazıt Meydan'da İstanbul Üniversitesi önünde toplanan AGD üyeleri basın açıklaması yaptı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açıklama sırasında grup üyeleri "Önce ahlak ve maneviyat", "Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli" yazılı pankart taşıdı.

AGD İstanbul Şube Başkanı Başkanı Yunus Genç, hakaretlerin karşısında olduklarını söyledi.

Genç, "Kabe'nin örtüsüne dahi yan gözle bakmayı kabul edemeyen gençliği saygıyla selamlıyorum. İslam bizim vazgeçilmezimizdir. Kutsal değerlerimize saldırmasını kabul edemeyiz. Bir saygısızlık yapıp bunu özgürlük kelimesinin arkasına saklayanlara bir sözümüz var. Buradaki öğrenciler o sapıklığın karşısıdır. Önce ahlaklı ve maneviyatlı bir gençliğin yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu gençlik her daim var olacaktır." şeklinde konuştu.

AGD İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonu Başkan Yardımcısı Serhat Altun da, Kabe'ye karşı yapılan hakaretin kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kabe-i Muazzama, dünyamızda meydana gelen tüm zulümlerin ve haksızlıkların bir gün sona ereceğinin, nizamın ve insanlığın yalnızca adalet ve tevhid ile huzur bulacağının en önemli sembolüdür. Bu nedenle, Kabe-i Muazzama sadece Müslümanların değil tüm insanlığın kurtuluşunu sembolize etmektedir. Tarih boyunca kutsal mekanlara ve mabetlere çeşitli saldırılar ne yazık ki gerçekleştirilmiştir. Bu tarz aşırılıkları ve hadsizlikleri gerçekleştirenlerin tarih nezdinde ve vicdanlarda hak ettikleri yeri almışlardır. Bu saldırılar bugün de devam etmekte ve farklı kılıflarla lanse edilmeye çalışılmaktadır."

Manevi değerlerle dalga geçmek ancak kötü niyetin ve nefretin dışa vurumu olduğunu dile getiren Altun, kıyamete kadar sürecek olan Hakk ve batıl mücadelesinde her zaman Hakk'ın yanında olacaklarını kaydetti.

İslam'ın kutsal ve mukaddes mekanına saygısızca saldırı gerçekleştirildiğini belirten Altun, "İnsanlığın ilk mabedi, yeryüzünün adalet ve tevhid simgesi, kıblemiz Kabe-i Muazzama'ya karşı gerçekleştirilen hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Bu çirkin hadise, sapkın zihniyetlerin içinde bulunduğu gafletin önemli bir delili. Mukaddesatımıza yapılan bu saldırılara alışmayacağız, meşru görmeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz ve her daim karşısında olacağız." dedi.

Grup, Saf Suresi, 8. Ayet'te yer alan "Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır." mealinin yazdığı afiş açtı.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

AGD, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti
AGD, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti
AGD, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti
AGD, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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