AGC Genel Sekreteri Öyken: "Özgür basın özgür toplumun garantisidir"
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AGC Genel Sekreteri Öyken: "Özgür basın özgür toplumun garantisidir"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Genel Sekreteri Haşmet Öyken, "Basının özgür olmadığı bir ülkede demokratik bir düzenden söz edilemez. Özgür ve bağımsız basın, özgür ve bağımsız toplumun garantisidir" dedi.

AGC Genel Sekreteri Öyken:
23.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:20

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Genel Sekreteri Haşmet Öyken, "Basının özgür olmadığı bir ülkede demokratik bir düzenden söz edilemez. Özgür ve bağımsız basın, özgür ve bağımsız toplumun garantisidir" dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Haşmet Öyken, sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "24 Temmuz bir bayram değil mücadele günüdür. İktidarı ve muhalefeti ile birlikte Türkiye artık demokrasinin uluslararası ölçütlerine uyum sağlayabilir, toplumsal barışı ve kardeşliği sağlayacak çareler bulabilir. Mesleğimizin onurunun korunduğu bu tarihi günde bir kez daha 'Özgür basın, özgür ve bağımsız toplumun garantisidir' diye haykırmak istiyoruz" dedi.

24 Temmuz'un sansüre karşı büyük direnişin yıl dönümü olduğunu hatırlatan AGC Genel Sekreteri Haşmet Öyken, "Gazetecilik belki de tarihin en güç döneminden geçiyor, ayakta kalma adına zorlu bir sınav veriyor tüm bu zorluklara rağmen basın sektöründe yıllardır dile getirdiğimiz mesleki düzenlemeler, ekonomik sıkıntılara çare olabilecek formüller görmezlikten geliniyor. Artık herkesin üzerine düşen görevi yapma zamanı gelmiştir. Gelecek 24 Temmuzların çok sesli çağdaş bir toplumun bayramı olarak kutlanmasını diliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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