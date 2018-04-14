Agc Basın Ödülleri Başvuruları Başladı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) geleneksel basın ödülleri yarışması için müracaatlar başladı. 24 Temmuz Basın Bayramı'nda verilecek ödüller için değerlendirmelerin jüri tarafından 12 ayrı kategoride yapılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, başvuruların 16 Haziran 2018 Cumartesi günü sona ereceğini belirterek "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımın olacağına inandığımız basın ödülleri yarışmamızda biliyoruz ki jürimiz yine seçim yapmakta zorlanacaklar. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ödül alan meslektaşlarımız tören esnasında duyurulacak, tören öncesi ödül alanlarla ilgili bir duyuru yapılmayacaktır" dedi.

Başvuruların Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ne dosyalar halinde yapılabileceği gibi cemiyetin şubesi bulunan ilçelerde ise şubeler aracılığı ile de yapılabileceğini kaydeden AGC Başkanı Semra Şener bu yıl geçen yıldan farklı olarak bir kategori daha eklendiğini kaydetti. Şener, "Gazetelerimizin ve dergilerimizin okurla buluşmasında en önemli görevi üstlenen sayfa tasarımcı meslektaşlarımız da bu yıl yarışmamıza katılacaklardır. Gazetelerimizin ve dergilerimizin görselliği anlamında her geçen yıl çok daha büyük bir yol kat eden bu değerli meslektaşlarımızı da ödüllendirmek istiyoruz" dedi.

2017 yılıyla ilgili 12 dalda verilecek basın ödülleri ve kategorileri şöyle; Yılın haberi, yılın haber fotoğrafı, yılın spor haberi, yılın spor fotoğrafı, yılın inceleme araştırma röportajı, yılın köşe yazısı, yılın sayfa tasarımı, yılın internet haber sitesi, yılın radyo programı, yılın TV programı, AGC teşvik ödülü ve AGC özel ödülü.

Yarışmaya başvuru her kategoride serbest bırakılırken, yarışmacılar istedikleri kategorilere tek eserle katılabilecek. Ayrıca yarışmaya katılan eserler basılmış orijinal nüshası ile teslim edilecek. İnternet haber siteleri ve görüntülü haberler için ise eserle dijital ortamda teslim edilecek.

Ödül komisyonu geçen yıl odluğu gibi bu yıl da Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin akademisyenlerinden oluşacak. - AYDIN