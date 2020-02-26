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Ağbal: Yeni bölgesel, küresel iş birlikleri ortaya çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, "Gelişmiş ülkelerin küresel ticaretten aldıkları pay aşağı gelirken, gelişmekte olan ekonomilerin küresel ticaretten aldığı pay hızlı şekilde artacak.

26.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:20
Ağbal: Yeni bölgesel, küresel iş birlikleri ortaya çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, "Gelişmiş ülkelerin küresel ticaretten aldıkları pay aşağı gelirken, gelişmekte olan ekonomilerin küresel ticaretten aldığı pay hızlı şekilde artacak. Önümüzdeki dönemde yeni bölgesel, küresel iş birlikleri ortaya çıkmaya başlayacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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