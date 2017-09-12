Ağbal: Vergi Reformları Üzerinde Çalışıyoruz

Türkiye'de yatırım ve üretimin önünü açmak için hamle yapacaklarını belirten Bakan Ağbal, vergi kanunları reformları üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Ağbal: Vergi Reformları Üzerinde Çalışıyoruz

Türkiye'de yatırım ve üretimin önünü açmak için hamle yapacaklarını belirten Bakan Ağbal, vergi kanunları reformları üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com