Ağbal: Vergi Reformları Üzerinde Çalışıyoruz

Türkiye'de yatırım ve üretimin önünü açmak için hamle yapacaklarını belirten Bakan Ağbal, vergi kanunları reformları üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
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