Ağbal: "Türkiye Yüksek Büyüme Oranını Devam Ettirecek"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Biz baştan bu düzenlemeleri yaparken ekonomide hızlı bir canlanma olacağını, işlerin rayına gireceğini söylemiş olmamıza rağmen onlar Türkiye ekonomisi ile ilgili 'Büyüse büyüse yüzde 2-3 anca büyür' dediler. Sonra '3-4 büyür' dediler. Sonra '4-5 büyür' dediler. Sonra '5-6 büyür' dediler ama biz 7,4 büyüdük." dedi.

Bakan Ağbal, Bayburt Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney'i ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Kredi kefalet kooperatiflerinden kaynak kullanmanın esnaf için son derece önemli olduğunu belirten Ağbal, "Özellikle küçük işletmelerin en fazla ihtiyacı olan şey finansman. Hükümet olarak Halk Bankası üzerinden, kredi kooperatifleri üzerinden esnafımıza kullandırdığımız önemli kaynaklar var. Her sene bu amaçla bütçeye ödenek koyuyoruz ve önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar da düşük finansman maliyetleriyle esnafımız kredi kullanabiliyor." diye konuştu.

Her ildeki kredi kefalet kooperatifi başkanlarının esnaf ile hükümet, devlet arasındaki bağı kurduğunu anlatan Ağbal, esnafın kaynak kullanımındaki geri dönüş oranlarının yüksek olduğunu, yani esnafın borcunu vaktinde ödediğini vurguladı.

Hükümet olarak son yıllarda esnafa dönük birçok düzenleme yaptıklarına dikkati çeken Ağbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Prim yüklerinin aşağı çekilmesinden tutun da ilave faizsiz kredilere kadar veya ilave nakdi desteklere kadar birçok düzenleme yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Esnaf bizim için son derece önemli, memleketimizin çimentosu. Milyonlarca esnaf bir taraftan kendisi ekmeğini kazanıyor, diğer taraftan da bazen bir elaman, bazen iki elaman yanında. Ne yapıyor, ona ekmek veriyor. O açıdan esnafımızın ekonomik olarak güçlü olması, işini, aşını büyütmesi, ihtiyacı olan ne varsa karşılanması hükümet olarak bizim en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Gerek esnaf odalarımız, gerek sizlerle konuları konuşuyoruz, ihtiyaçları tespit ediyoruz ve hükümet olarak bu konuda gerekli destekleri veriyoruz."

"Büyüse büyüse yüzde 2-3 anca büyür' dediler"

Ağbal, esnafın 15 Temmuz darbe girişiminde büyük vatanperverlik gösterdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Milletine, cumhuruna, Cumhurbaşkanına sahip çıkan esnafımızın sonraki süreçte karşılaştığı zorlukları da aşmak için hükümet olarak olağanüstü düzenlemeler yaptık. Vergi ve prim borçlarını 36 ay vadeye yaydık. Yine esnafımıza 2017 yılının başında KOSGEB üzerinden çok önemli bir destek paketi uygulamaya koyduk. Hatırlıyorum, o günlerde büyük bir beklenti vardı ama hükümet olarak 2017'nin Ocak ayında aldığımız o kararlar çok hızlı şekilde ekonomide olumlu tesirlerini gösterdi, esnafımızın işi düzeldi, yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin ileriye dönük güvenleri arttı. Ne oldu sonra? Bütün beklentiler bir anda değişti. 2017 yıl sonu itibarıyla ekonomide yüzde 7,4 büyümeyi yakaladık. Bu, içeride ve dışarıdaki bazı çevreler için büyük bir sürpriz oldu. Biz baştan bu düzenlemeleri yaparken ekonomide hızlı bir canlanma olacağını, işlerin rayına gireceğini söylemiş olmamıza rağmen onlar Türkiye ekonomisi ile ilgili 'Büyüse büyüse yüzde 2-3 anca büyür' dediler. Sonra '3-4 büyür' dediler. Sonra '4-5 büyür' dediler. Sonra '5-6 büyür' dediler ama biz 7,4 büyüdük. O açıdan bu süreçte esnafımızın, hükümetimizin aldığı bu kararlara karşı gösterdiği olumlu tavır ve o ortamda gösterdiği vatanperverlik hiçbir zaman için unutulmaz. 2018 yılında da yine esnafımıza hükümet olarak elimizdeki bütün imkanları kullanarak destek olmaya devam ediyoruz."

Ekonomideki canlanmayla beraber vatandaşın alım satımının arttığını, yani ticaretin canlandığını belirten Ağbal, "Ondan da esnafımız büyük fayda görüyor. 2018 yılında da Türkiye ekonomisi bu yüksek büyüme oranını devam ettirecek, işler yolunda gidecek inşallah. Bu süreçte sizlerin ekonomiye, esnafımıza vermiş olduğunuz bu desteği çok önemsiyorum. Çünkü burada bir noktada devletin kaynaklarını vatandaşla buluşturan bir aracı konumundasınız. Her ne kadar, anladığım kadarıyla aldığınız komisyon oranları yüksek olmakla birlikte bunu düşürmeniz lazım biraz ama yine de anladığım kadarıyla ciddi anlamda düşük maliyetli finansmana esnafımız, sizin sayenizde de ulaşmış oluyor. Allah yardımcınız olsun. Bizler de her zaman sizin yanınızdayız." dedi.

"Bayburt OSB'de altyapı eksiği kalmadı"

Bakan Ağbal, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Süleyman Seyhan'ı da ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

Bayburt'un kalkınması, büyümesi, ekonomik olarak gelişmesi için hep birlikte gayret gösterdiklerini dile getiren Ağbal, vatandaşın hizmetinde olduklarını, onların beklentilerini karşılayacak hizmetler üretmeye gayret gösterdiklerini vurguladı.

Ağbal, Bayburt'a daha fazla yatırım almak gerektiğine işaret ederek, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) herhangi bir altyapı eksiği kalmadığını aktardı.

Bayburt'un Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer aldığını anımsatan Ağbal, "Bayburt OSB'ye gelen bir yatırımcı 6. bölge teşviklerinden tam olarak yararlanacak. Yani bunlar gelir vergisi, gelir stopaj, sosyal güvenlik primi destekleri. Daha önemlisi bu Cazibe Merkezleri Programı'na enerji desteği getirdik. Dolayısıyla hep beraber yoğun gayretle, bir seferberlik halinde OSB'deki parselleri teker teker doldurmamız lazım. Bu sene inşallah OSB'de fabrikalar, imalathaneler için temel atma törenleri yapalım." diye konuştu.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Bayburt'un lokasyon avantajı bulunduğunun altını çizen Ağbal, burada yatırımcının beklentisi olabilecek her türlü ihtiyacın karşılanabileceğini kaydetti.

Bakan Ağbal, bu avantajın öncelikle yakın illerdeki yatırımcılar olmak üzere tüm yatırımcılara anlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ağbal'a ziyaretleri sırasında Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile diğer ilgililer eşlik etti.