08.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:35

Ağbal: Türkiye'nin sahip oluğu genç nüfus, önemli bir fırsat

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Türkiye, sahip oluğu genç ve dinamik nüfus yapısı itibariyle son derece önemli bir fırsata sahip" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, '2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı'na katıldı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora ilişkin konuşan Ağbal, araştırmanın karar vericilere, politikacılara ve akademisyenlere bilgi desteği sağlayacağını ifade etti.

'YAŞLANAN AVRUPA NÜFUSU DÜŞEN VERİMLİLİK ANLAMINA GELİYOR'Önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Kuzey Amerika'daki nüfusun yaşlanacağını belirten Ağbal, "Dünyanın en genç nüfusa sahip olan kıtası Afrika olacak. Bu Afrika için ileriye dönük olarak olağanüstü bir demografik fırsat penceresini meydana getiriyor. Yaşlanan Avrupa nüfusu önümüzdeki yıllarda karşımıza, düşen verimlilik, azalan rekabet ve bağımlılık oranlarında artış anlamına geliyor. Demografiyle, ekonomik-sosyal gelişmeler arasında karşılıklı bir doğrudan ilişki söz konusu" dedi.'SON DERECE ÖNEMLİ BİR FIRSAT'Daha sonra Türkiye'nin dinamik ve genç bir nüfus yapısına sahip olduğuna dikkat çeken Ağbal, "Bu, içinde bulunduğumuz dünyada ve gelecekte Türkiye'yi bölgesinde ve küresel olarak rekabetçi kılacak en önemli özelliklerden bir tanesi. Her ne kadar Türkiye için 2050 yılına dönük olarak yaşlanma olgusunu konuşuyor olsak da, bu araştırmanın sonuçları da buna işaret ediyor olsa bile bugün hala Türkiye, sahip oluğu genç ve dinamik nüfus yapısı itibariyle ki bu nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ediyor, son derece önemli bir fırsata sahip. Bunu çok iyi kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.ARAŞTIRMA KALKINMA PLANIYLA UYUMLU

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen 11'inci Kalkınma Planı'nı anımsatan Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, "Merkezinde insan, refah, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik olan bir kalkınma planı. Plan içinde özellikle refahın artırılması, refahın paylaşımının adaletli bir şekilde yapılması, ekonomide sürdürülebilirlik bakımından özellikle imalat sanayi veya sanayinin ekonomideki payının artırılmasına dayalı bir yaklaşım söz konusu ve burada özellikle insana yapılan vurgu itibariyle planın bir bölümünün özel olarak nitelikli insan, güçlü toplum temasına ayrılmış olması çok önemli. Bu çalışmada ortaya konulan sonuçlarla, istatistiklerle, kalkınma planında ortaya konulan hedeflerin uyumlu olduğunu, burada ortaya çıkan sonuçların, kalkınma planında ortaya konulan politikalarla uyum içinde olduğunu görmek bizi de sevindirdi" değerlendirmesinde bulundu.

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Arda ERDOĞAN/ANKARA, -

Kaynak: DHA