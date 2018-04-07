Ağbal: "Türkiye Dünya Çapında Mega Proje Yapabilen Az Sayıda Ülkeden Biri"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "16 yıldır yapılan hizmetler Türkiye'yi her anlamda değiştirdi, dönüştürdü. Türkiye artık dünya çapında mega projeler yapabilen az sayıda ülkeden biri oldu." dedi.

Bakan Ağbal, Demirözü ilçesinde Hüseyin-Nusret-Resul Beyler Demirözü İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim, belediyecilik, gençlik ve tarım alanlarında 20 milyon liralık 15 yatırımı tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmanın haklı gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Yatırımların ilçenin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Ağbal, Hüseyin-Nusret-Resul Beyler Demirözü İmam Hatip Ortaokulu'nun arsasını bağışlayan hayırsever Orhan Ersen'e ve okulun yapımını üstlenen Murat Bayburtlu, Bilgin Çınar, Okay Muslu ve Musa Akdağ'a teşekkür etti.

Ağbal, ilçelerde ve Bayburt'ta devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgi vererek, vatandaşın hizmetin en iyisine layık olduğunu vurguladı.

Hükümet olarak Türkiye'nin her yerinde gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Ağbal, "16 yıldır yapılan hizmetler Türkiye'yi her anlamda değiştirdi, dönüştürdü. Türkiye artık dünya çapında mega projeler yapabilen az sayıda ülkeden biri oldu. Çanakkale 1915 Köprüsü, büyük tünel projeleri, Boğaz'da yapılan tünel projeleri ile Türkiye'nin yaptığı projeler, artık dünya çapında projeler." diye konuştu.

Zaman zaman National Geographic ve Discovery'de, dünya çapında projelerin belgesel haline getirildiğine dikkati çeken Ağbal, "Bu televizyon kanalları Türkiye'nin projelerinin belgesellerini çekiyor. Bunlar öyle sıradan projeler değil, çok yüksek mühendislik, çok ciddi kaynak gerektiriyor. Meydana getirdikleri etki çok büyük. O açıdan AK Parti hükümetleri olarak her alanda yapmış olduğumuz yatırımlarla Türkiye'yi 2023'lere, 2053'lere, 2071'lere inşallah birlikte taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hep birlikte Türkiye'yi büyütecek ve kalkındıracağız"

"Bugün savunma, güvenlik alanında Türkiye'nin başlatmış olduğu hamleler, orta ve uzun vadede Türkiye'yi, savunma ve güvenlik alanında çok ciddi anlamda global oyuncu haline getirecek" ifadesini kullanan Ağbal, şöyle devam etti:

"Gerek Deniz, gerek Hava, gerekse Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu milli savunma güvenlik sistemlerinin tedariki, bunlarla ilgili yatırımların yapılması sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamayacak, savunma güvenlik alanındaki yerliliği artırmayacak, Türkiye'yi orta vadede, ciddi anlamda bu alanda ihracat yapan, bu alanda üretici olan bir ülke haline de getirecek. Bu açıdan yatırımlara, üretime, ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye büyüyecek, insanımızın refahı artacak ve bütün bunları yaparken de bizim arkamızda sadece milletimiz olacak. 16 yıldır AK Parti, tüm bu süreç boyunca bütün gücünü milletten aldı. Sizlerin desteği olduğu, sizlerin bize inancınız sürdükçe evelallah Türkiye'nin sırtı yere gelmez, yatırımlar devam eder, Türkiye büyür ve kalkınır."

Ağbal, her zaman "durmak yok, yola devam" dediklerini anımsatarak, "Hep birlikte Türkiye'yi büyütecek ve kalkındıracağız." dedi.

Konuşmaların ardından okulun yapımında katkısı bulunan hayırseverlere plaket veren Ağbal, protokol üyeleri ve hayırseverlerle kurdele keserek yatırımların açılışını gerçekleştirdi.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.