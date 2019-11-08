Ağbal: "Türkiye bağımlılık oranlarının aşağı geldiği bir süreçten geçiyor"
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması (2) ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"nda konuştu.
08.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:18
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması (2) ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"nda konuştu. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ağbal: "Türkiye bağımlılık oranlarının aşağı geldiği bir süreçten geçiyor"