Son dakika haberi: Ağbal: "(TCMB'nin para politikası kararları) 11. Kalkınma Planı'ndaki hükümetimizin hedefleriyle uyumludur"
28.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:24
Son dakika haber... TCMB Başkanı Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
TCMB Başkanı Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ağbal, sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. (11)
Kaynak: Anadolu Ajansı