Ağbal: Tarihi büyüme ortalamalarımıza döneceğiz
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2019'un dördüncü çeyreğinde beklentimiz o ki Türkiye ekonomisi yıllık bazda yüzde 5 civarında bir büyümeyi yakalayacak.
22.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:28
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2019'un dördüncü çeyreğinde beklentimiz o ki Türkiye ekonomisi yıllık bazda yüzde 5 civarında bir büyümeyi yakalayacak. Tarihi büyüme ortalamalarımıza dönmüş olacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com