Ağbal: Tarihi büyüme ortalamalarımıza döneceğiz

22.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:28

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2019'un dördüncü çeyreğinde beklentimiz o ki Türkiye ekonomisi yıllık bazda yüzde 5 civarında bir büyümeyi yakalayacak. Tarihi büyüme ortalamalarımıza dönmüş olacağız" dedi.