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Ağbal: Tarihi büyüme ortalamalarımıza döneceğiz

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2019'un dördüncü çeyreğinde beklentimiz o ki Türkiye ekonomisi yıllık bazda yüzde 5 civarında bir büyümeyi yakalayacak.

22.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:28
Ağbal: Tarihi büyüme ortalamalarımıza döneceğiz

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı , "2019'un dördüncü çeyreğinde beklentimiz o ki Türkiye ekonomisi yıllık bazda yüzde 5 civarında bir büyümeyi yakalayacak. Tarihi büyüme ortalamalarımıza dönmüş olacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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