Ağbal: Taksi Plakasında Vergi Kaldırılmadı
Bazı bazın organlarında yer alan haberlerde taksi plakaları için vergi ödenmeyeceği bilgisinin yer aldığını belirten Bakan Ağbal, "Böyle bir uygulama yok. Taksici esnafı, plakası için satış bedeli üzerinden yüzde 3 harç ödeyecek" dedi.
Bazı bazın organlarında yer alan haberlerde taksi plakaları için vergi ödenmeyeceği bilgisinin yer aldığını belirten Bakan Ağbal, "Böyle bir uygulama yok. Taksici esnafı, plakası için satış bedeli üzerinden yüzde 3 harç ödeyecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com