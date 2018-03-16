Ağbal: Taksi Plakasında Vergi Kaldırılmadı

Bazı bazın organlarında yer alan haberlerde taksi plakaları için vergi ödenmeyeceği bilgisinin yer aldığını belirten Bakan Ağbal, "Böyle bir uygulama yok. Taksici esnafı, plakası için satış bedeli üzerinden yüzde 3 harç ödeyecek" dedi.

Ağbal: Taksi Plakasında Vergi Kaldırılmadı

Bazı bazın organlarında yer alan haberlerde taksi plakaları için vergi ödenmeyeceği bilgisinin yer aldığını belirten Bakan Ağbal, "Böyle bir uygulama yok. Taksici esnafı, plakası için satış bedeli üzerinden yüzde 3 harç ödeyecek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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