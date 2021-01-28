Ağbal: "Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağbal: "Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz"

28.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:24

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - TCMB Başkanı Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - TCMB Başkanı Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ağbal, sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. (8)

TCMB Başkanı Ağbal: "Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz."

Ağbal: 'Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz'
Ağbal: 'Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz'
Ağbal: 'Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz'
Ağbal: 'Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Feyza Aktan Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağbal: "Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:24:43. #1.16#
title