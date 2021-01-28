Ağbal: "Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz"
28.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:24
TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - TCMB Başkanı Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - TCMB Başkanı Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ağbal, sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. (8)
TCMB Başkanı Ağbal: "Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı