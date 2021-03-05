Ağbal: "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz."
05.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:29
Ağbal: "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz.
Ağbal: "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci