Ağbal: "Kız çocuklarının eğitime erişiminde çok hızlı bir şekilde artış görüyoruz"
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması (3) ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"nda konuştu.
08.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:25
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması (3) ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"nda konuştu. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ağbal: "Kız çocuklarının eğitime erişiminde çok hızlı bir şekilde artış görüyoruz"