Ağbal: "Kız çocuklarının eğitime erişiminde çok hızlı bir şekilde artış görüyoruz"

08.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:25

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması (3) ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"nda konuştu. (3)

Kaynak: AA