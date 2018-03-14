Ağbal: Kdv'de İndirimlerden, İstisnalardan Uzak Durulmalı

Ağbal, "KDV'de indirimlerden, istisnalardan uzak durulmalı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gelir Politikaları Genel Müdürlüğümüz indirimli oran uygulanan, yüzde 1 ve yüzde 8 olarak yaptığımız bütün uygulamaları gözden geçiriyor. Beklenen amacı sağlamayanlarla ilgili düzenleme yapacağız." dedi.