Ağbal: Kdv'de İndirimlerden, İstisnalardan Uzak Durulmalı

Ağbal, "KDV'de indirimlerden, istisnalardan uzak durulmalı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gelir Politikaları Genel Müdürlüğümüz indirimli oran uygulanan, yüzde 1 ve yüzde 8 olarak yaptığımız bütün uygulamaları gözden geçiriyor.

Ağbal: Kdv'de İndirimlerden, İstisnalardan Uzak Durulmalı

Ağbal, "KDV'de indirimlerden, istisnalardan uzak durulmalı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gelir Politikaları Genel Müdürlüğümüz indirimli oran uygulanan, yüzde 1 ve yüzde 8 olarak yaptığımız bütün uygulamaları gözden geçiriyor. Beklenen amacı sağlamayanlarla ilgili düzenleme yapacağız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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