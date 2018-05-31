Ağbal: İkramiyeler Kalıcı, Artık Tüm Dini Bayramlarda Ödenecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bloomberg HT'nin canlı yayınında konuşuyor. Ağbal, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini belirterek emeklilere bayram ikramiyesinin kalıcı olduğunu ve bundan sonraki tüm dini bayramlarda ödeneceğini söyledi.

İşte Bakan Ağbal'ın açıklamalarından satır başları:

"100 LİRANIN 11 LİRASI FAİZE GİDİYOR"

Aynı zamanda bu kamu borcunun kompozisyonu da önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar olumlu. Bugün borç stokunun yüzde 60'ı TL üzerinden. 2002 yılında Türkiye kamu yaklaşık 9 ay borçlanırken, şu anda bizim borçlanma vademiz 72 ayın üzerinde. Eskiden 100 lira vergi geliri toplardık, 85 lirasını faiz olarak öderdik. 2017 rakamını vereyim, 100 lira vergi topluyoruz, sadece 11 lirası faiz harcamalarına gidiyor.

"ORTALAMA BÜTÇE AÇIĞI 1,1-1,2 SEVİYESİNDE"

Türkiye'nin orta vadede göreceksiniz, orta vadeli programı açıklayacağız yine bütçe açığı seviyeleri yüzde 1'ler seviyesinde devam edecek. AK Parti mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ederek öğrendi ve buna inandı. 2002'den yana içeride dışarıda kamu maliyesinde risk oluşturan çok sayıda gelişmeler oldu. global ekonomik kriz, 2013 sonrası siyasi hadiseler… Her zaman biz bütçe dengesini yukarıya çekecek gelişme varsa bunun dengeleyici gelişmeler almaktan kaçınmadık. Son 6-7 yıldır ortalama bütçe açığı 1,1 – 1,2 seviyesinde.

Unutmayın daha 2018'in başında, 2018 yılı bütçesini dengelemek için bütçe açığında meydana gelecek açıkları karşılamak için düzenlemeler yaptık. O açıdan mali disiplin AK Parti hükümetlerinin en önemli önceliklerinden olmaya devam edecek.

Ekonomi politikalarında uyum çok önemli. Para politikaları, maliye politikaları bir uyum içinde olacak, birbirini destekleyecek. O açıdan AK Parti hükümetleri olarak her zaman için buna çok önem verdik. Tabi maliye politikasının genişleyici olması gereken dönemler oldu. mesela 2007 başı böyle bir dönemdi. Genişleyici maliye politikasını uyguladık, karşılığını aldık. Ekonomi yüzde 7,4 büyüdü.

"MERKEZ BANKASI İLE UYUM İÇİNDEYİZ"

Şu anda içinde bulunduğumuz koşullara bakıldığında, maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım. Enflasyonu tek haneye çekmek açısından maliye politikasında daha sıkı bir duruş oluşturmamız gerekiyor. Merkez bankamızla birlikte ekonomi yönetimi olarak uyumu gözetiyoruz. Ne yapacağız? Son dönemde alınan kararlara paralel olarak, maliye politikasında da sıkılaştırmaya gideceğiz. Merkez Bankası'nın en önemli görevlerinden birisi fiyat istikrarını sağlamak. Maliye politikası ikinci desteği de kamu fiyat ve vergi ayarlamaları üzerinden yapacak. Biz enflasyonu bozacak vergi düzenlemelerinden ısrarla kaçındık. Bugün akaryakıtta yaptığımız düzenleme. Özellikle alkollü içecekler, tütün ürünlerindeki vergi düzenlemeleri. O açıdan maliye politikası önümüzdeki dönemde de fiyat ve vergi ayarlamaları bakımından enflasyonu aşağıya çekecek. Yine kamu harcamalarının kompozisyonu bakımından da ekonomik çerçeveye uygun bir kamu harcamaları kompozisyonu oluşturacağız.

"BÜTÇEYE ETKİSİ 22.3 MİLYAR LİRA"

65 yaş aylığının 500 liraya çıkarılması düzenlemesini yaptık. Bunun 1,6 milyarlık gider artışı etkisi olacak. Yine emeklilerimize ikramiye düzenlemesi yaptık, 22,3 milyar lira etkisi olacak. Gençler için önemli düzenlemeyi hayata geçirdik, 29 yaşından genç bir girişimci işini kurduğunda 1 yıl boyunca SGK primini biz ödeyeceğiz. 300 milyonluk maliyet olacak ama ben bunun önemli bir düzenleme olduğunu söylüyorum. Yeniden yapılandırma, emeklilere yapılan artışlar dışında vatandaşlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Ben bunların kamu maliyesine önemli bir yük getirmediğini görüyorum.

"2B'DE BAŞVURU SÜRELERİNİ UZATTIK"

Yine en son yaptığımız torba kanunda da 2B kanununu başvuru sürelerini uzattık. Buradan da bir gelir bekliyoruz. Burada da önemli bir düzenleme olacak.

Özellikle büyük ölçekli işletmelerimiz için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Gayrimenkul varlıkları enflasyon karşısında gerçek değerini bilançoda gösteremez hale geldi. Yaptığımız düzenlemeyle işletmelerin gayrimenkullerinin yeniden değerlendirilmesinin önünü açtık. İşletmelere kolaylık getirecek, bize de ilave olarak gelir gelecek.

"BÜYÜME HEDEFİ 5.5"

Orta vadeli plan çalışmalarına seçimden hemen sonra başlayacağız. Ekonomide bizim 5,5 büyüme hedefimiz var. Büyüme çok önemli, kamu maliyesi için de önemli. Dolayısıyla 2019 – 2020 – 2021 yıllarını kapsayan orta vadeli planı yapacağız. Birinci önceliğimiz kamu maliyesindeki sahip olduğumuz kazanımları korumak. Bunun yolları var. Vergi artışı yapacağız demiyoruz, imkanlarımızı kullanacağız. Kamu gelirlerinde artış yapabilecek, özellikle vergi tahsilatında etkinliğin artırılması, vergi istisna indirim ve muafiyetlerin gözden geçirilmesi suretiyle bir miktar kamu maliye alanı oluşturabileceğimizi düşünüyorum.

"EMEKLİ İKRAMİYELERE SÜRECEK"

Yapmış olduğumuz düzenleme çok açık ve net. Emeklilerimize her iki dini bayramda 1000 lira ikramiye ödeyeceğiz. Bu kalıcı bir düzenleme, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 16 yıldır bu ülkede AK Parti bütçe yaptı ve uyguladı. Bütçe performansında atılması gereken adımları atmaktan kaçınmadık. 2018 yılında bizim bütçede ortaya koyduğumuz bir bütçe açığı hedefi var, 67 milyar lira. Bu açığın yıl sonu bu seviyelerde kapanacağına inanıyoruz.

"KAMU MALİYESİNDE HEDEFLERİ TUTTURACAĞIZ"

Biz bütçe hedefleri konusunda samimiyiz. Bunu sağlamak için gerekli planlamaları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 2018 sonunda herkes görecek ki, kamu maliyesi alanında ortaya koyduğumuz hedefleri tutturacağız.

Ekonominin canlanması özellikle yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılması için son 3 yılda o kadar çok düzenleme yaptık ki, en az 3 saat anlatmak lazım. Yatırım – üretim alanında maliyelerin aşağı çekilmesi, iş yapma kolaylığının artırılması hem de ihracat ve istihdamın desteklenmesi anlamında çok düzenleme yaptık. "Hükümetten şunu bekliyoruz" diyecek bir şey kalmadı.

Süper teşvik düzenlemesini hayata geçirdik. Güven noktasında o kadar önemli bir gösterge, yaklaşık 130 milyar lira süper teşvik kapsamında yatırım anons edildi. Bu yıl içinde ilave yapılacak yatırım harcamalarına 15 puan destek getirdik. Makine teçhizat alımlarına KDV istisnası getirdik. Yıl başında istihdam programını açıkladık. İlave her yapılacak istihdama vergi ve prim desteği getirdik. Küçük esnafımız için bir senden, bir benden desteği getirdik. Gençlerimizin, kadınlarımızın ve engellilerimizin istihdamına bu teşvik sürelerini 12 değil 18 ay olarak ilan ettik. Sağlık turizmine vergi desteği getirdik. Burada makro, mikro ve sektörel olarak üretim ekonomisinin canlandırılması için düzenlemeler yaptık.

Son iki yılda, patent kanunu, ARGE kanunu çıkarttık. Serbest bölgeler kanunu çıkarttık. BES'e otomatik katılım kanunu çıkarttık. Hukuk alanında, bilirkişi, çek kanununu çıkarttık. Yatırım ortamının iyileştirilmesi paketini çıkarttık. AK Parti reform noktasında hiçbir zaman duraklamadı. Seçimden sonra da ekonominin daha da ileri girmesi noktasında, ARGE inovasyon teknolojinin katma değerli ürünlerin desteklenmesi konunda ilave desteklerimiz olur. Özel sektörün önü de açılmış oldu.