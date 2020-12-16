Ağbal: "Hükumetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız"
16.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:31
(TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısının ardından toplantıya katılan katılımcıların sorularını yanıtladı.
(TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısının ardından toplantıya katılan katılımcıların sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı