Ağbal: "Hükumetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız"
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Ağbal: "Hükumetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız"

16.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:31

(TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısının ardından toplantıya katılan katılımcıların sorularını yanıtladı.

(TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısının ardından toplantıya katılan katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ağbal: 'Hükumetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız'
Ağbal: 'Hükumetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız'
Ağbal: 'Hükumetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız'
Ağbal: 'Hükumetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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