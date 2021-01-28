Ağbal: "Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz"
28.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:14
TCMB Başkanı Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
TCMB Başkanı Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ağbal, sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. (6)
TCMB Başkanı Ağbal: "Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Cemal Sağol