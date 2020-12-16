Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
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Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

16.12.2020 19:32 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:36
Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

TCMB Başkanı Ağbal, enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

TCMB Başkanı Ağbal, enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını vurguladı. Ağbal, kurların yönünü belirlemek için döviz alım satım işlemi yapılmayacağını belirtti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı vurgusu yaptı. "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında bir sunum yapan Ağbal, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur" ifadelerini kullandı.

"Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır" diyen Ağbal, "TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız" diye konuştu. Ağbal, "Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı, hükümetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlı olduklarını belirterek, "2023 yılı itibarıyla bütün merkez bankası araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak güçlü bir politika koordinasyonu içinde bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarf edeceklerini" söyledi.

Ağbal, TCMB'nin kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacağını belirtti.

"Para politikası 2021 yılında sade ve anlaşılır bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır" diyen Ağbal "Dalgalı kur rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. TCMB'nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

DW/ SÖ, EC

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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