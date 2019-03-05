Ağbal: Ekonomi ile Olumlu Gidişat Artacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda önümüzdeki süreçte inşallah hem genel anlamda ekonomi ile ilgili olumlu gidişatın artacağı hem de özellikle kamunun daha fazla yatırım yapacağı bir dönem olacak" dedi.

Bayburt'a gelen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Ağbal, başında bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın devletin bütçesini yapan, uygulayan yani toplanan kaynakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde, hükümet programları kapsamında dağıtan bir kurum olduğunu söyledi. Ağbal, "Dolayısıyla bütçenin harcama tarafı itibarıyla son derece önemli bir göreve ve role sahip. Sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanımız bu kurumun başına Bayburtlu olan bizi, siz değerli hemşerilerimizin bir kardeşini münasip gördüler. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda önümüzdeki süreçte inşallah hem genel anlamda ekonomi ile ilgili olumlu gidişatın artacağı hem de özellikle kamunun daha fazla yatırım yapacağı bir dönem olacak" diye konuştu.

Bayburt'a yapılan yatırımları anlatan Ağbal, yapımı devam eden 200 yataklı yeni hastanenin Temmuz veya Ağustos ayında açılacağını da söyledi.

- Bayburt

Kaynak: DHA