Ağbal: "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun Mazlumlara Elimizi Uzatıyoruz"

Ağbal: "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun Mazlumlara Elimizi Uzatıyoruz"

- Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin...

- Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısında konuştu.

Kaynak: AA
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