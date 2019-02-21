Ağbal: "Dünyanın Neresinde Olursa Olsun Mazlumlara Elimizi Uzatıyoruz"
- Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin...
- Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısında konuştu.
Kaynak: AA