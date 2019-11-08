Ağbal: "Demografi ile ekonomik ve sosyal gelişmeler arasında doğrudan ilişki söz konusu"

08.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:09

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" konulu toplantıda konuştu. (1)

Kaynak: AA