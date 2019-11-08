Ağbal: "Demografi ile ekonomik ve sosyal gelişmeler arasında doğrudan ilişki söz konusu"
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" konulu toplantıda konuştu.
08.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:09
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" konulu toplantıda konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ağbal: "Demografi ile ekonomik ve sosyal gelişmeler arasında doğrudan ilişki söz konusu"