Ağbal: "Demografi ile ekonomik ve sosyal gelişmeler arasında doğrudan ilişki söz konusu"

Ağbal: "Demografi ile ekonomik ve sosyal gelişmeler arasında doğrudan ilişki söz konusu"

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" konulu toplantıda konuştu.

08.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:09
Ağbal:

2018 Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 'ın kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" konulu toplantıda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Ağbal: "Demografi ile ekonomik ve sosyal gelişmeler arasında doğrudan ilişki söz konusu"
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