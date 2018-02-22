Ağbal'dan Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesiyle İlgili Açıklama

Ağbal, şeker fabrikaları ile ilgili, "Günlerce, aylarca dinleye dinleye, bütün tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak, herkesin beklentilerine uygun özelleştirme modeli ürettik. Bu fabrikalar şeker üretimini aynen devam ettirecek. Çalışanları ve üreticileri koruyucu hükümler var." dedi.