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Ağbal: Asgari Ücret İçin Gelir Vergisi İstisnasını Artırıyoruz

Maliye Bakanı Ağbal, asgari ücretin yılbaşında belirlenen tutarının, yıl içerisinde hiçbir şekilde ocak ayında belirlenen seviyenin altına düşmemesini sağlayacak şekilde gelir vergisi istisnasını artırdıklarını söyledi.

Ağbal: Asgari Ücret İçin Gelir Vergisi İstisnasını Artırıyoruz

Maliye Bakanı Ağbal, asgari ücretin yılbaşında belirlenen tutarının, yıl içerisinde hiçbir şekilde ocak ayında belirlenen seviyenin altına düşmemesini sağlayacak şekilde gelir vergisi istisnasını artırdıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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