Ağbal: Asgari Ücret İçin Gelir Vergisi İstisnasını Artırıyoruz
Maliye Bakanı Ağbal, asgari ücretin yılbaşında belirlenen tutarının, yıl içerisinde hiçbir şekilde ocak ayında belirlenen seviyenin altına düşmemesini sağlayacak şekilde gelir vergisi istisnasını artırdıklarını söyledi.
6 Mart 2018 Salı 22:47
Maliye Bakanı Ağbal, asgari ücretin yılbaşında belirlenen tutarının, yıl içerisinde hiçbir şekilde ocak ayında belirlenen seviyenin altına düşmemesini sağlayacak şekilde gelir vergisi istisnasını artırdıklarını söyledi.