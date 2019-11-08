Ağbal: Araştırma istatikleri, Türkiye'de olumlu gelişmelere işaret ediyor

08.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:43

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması (4) ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"nda konuştu. (4)

Kaynak: AA