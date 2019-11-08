Ağbal: Araştırma istatikleri, Türkiye'de olumlu gelişmelere işaret ediyor
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması (4) ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"nda konuştu.
08.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:43
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması (4) ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"nda konuştu. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ağbal: Araştırma istatikleri, Türkiye'de olumlu gelişmelere işaret ediyor