Ağbal Aa Editör Masası'na Konuk Oldu (7)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni "torba yasa"da elektronik ticaretin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme bulunduğunu belirterek, "Küresel elektronik ticaret yapan bir firma Türkiye'de nihai tüketicilere doğrudan mal satarsa bu da devamlılık arz ederse, bu takdirde Türkiye'de vergi mükellefi olacak. Olmazsa biz resen vergi mükellefi yapacağız ve Türkiye'deki elde gelire de el koyacağız." dedi.



Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Türkiye'nin son dönemde Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerle yaşadığı siyasi sorunların ekonomik etkilerine değinen Ağbal, bütün dünyanın çok ciddi tarihsel bir dönemecin içinden geçtiğini ve özellikle Türkiye'ye yakın bölgelerde jeopolitik değişimlerin olduğunu söyledi.



Dünyada küresel iş birliklerinin özellikle ekonomide güç dengesinin batıdan doğuya kaydığını, tarihsel bir sürecin içinde olunduğunu vurgulayan Ağbal, "Türkiye bütün bu jeopolitik değişimi ve dönüşümü dikkatle izliyor. Kendi menfaatlerine uygun olarak dış politika seçeneklerini geliştiriyor. Tek kutuplu küresel iş birlikleri artık geride kaldı. Türkiye'nin yeni jeopolitik iş birliklerine yönelmesi öncekileri zayıflatması anlamına gelmiyor. Ama ortaya çıkan yeni fırsatları da değerlendirmesi kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Ağbal, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye için çok önemli olduğuna işaret ederek, politik ilişkilerde birtakım gerginlikler yaşanmasına rağmen son 4 yılda AB'ye olan ihracatın yüzde 40'tan 48'lere yükseldiğini aktardı.



AB Türkiye için önemli



Türkiye'ye yurt dışından yabancı sermayenin en büyük kısmının AB'den geldiğine işaret eden Ağbal, AB'nin ve AB üyeliğinin Türkiye için çok önemli olduğunu dile getirdi.



Ağbal, Türkiye'nin AB'nin neredeyse güvenliğinin sigortası olduğunun altını çizerek, "Sağduyu sahibi birçok Avrupa çevresindeki liderler de Türkiye'nin bu rolünü kabul ediyor. Biz bu bölgenin güven ve istikrar bölgesi olması için üzerimize düşen bütün yükümlülükleri yerine getirmek istiyoruz ve bu konuda Türkiye'nin attığı adımlar birtakım kurulu güçleri rahatsız ediyor olabilir. Küresel jeopolitik içerisinde Türkiye'nin güçlendiği açık. Önümüzdeki yıllarda AB ve ABD ile ekonomik ilişkilerimizi daha da artacak. Bu bölgelerden daha fazla yabancı sermayeyi Türkiye'de görmek istiyoruz." diye konuştu.



e-ticarette küresel vergilendirme



"Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın arasında bulunduğu çok uluslu şirketlerin kar değil ciro üzerinden vergi hesabını öngören bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladılar. Buna benzer bir çalışma Türkiye'de olacak mı? e-ticaret haksız verginin önlenmesine ilişkin çalışmalar hangi aşamada?" sorusunu da yanıtlarken Ağbal, e-ticaretin siyasi sınırları tanımadığını söyledi. İnternette gümrük duvarlarının olmadığına işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:



"Elektronik ticaret ciddi anlamda küresel ticaretin içinde daha fazla önemi olan bir noktaya doğru gidiyor. Bazı ülkeler bu elektronik ticaretten çok ciddi kazançlar elde ediyorlar. Gelir elde ediyorlar ama gelir elde edilen ülke aslında kazancın elde edildiği ülke değil. Mesela küresel elektronik ticareti yürüten firma Amerika'da ama paranını kazanıldığı yer Türkiye. Türkiye o zaman ne diyor, burada para kazanılıyorsa burada vergi verilmelidir. Burada anladığım kadarıyla, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya ortak bir çalışmayla Avrupa Komisyonu'ndan küresel elektronik ticaret yapan firmaların AB pazarındaki hasılatlarının üzerinden bir vergi alınmasını içeren bir teklifte bulunmuş. Bu hasılat üzerinden alınacak vergi adına 'dengeleme vergisi' demişler."



Türkiye'de geçen sene e-ticarete ilişkin düzenleme yapıldığını hatırlatan Ağbal, şunları kaydetti:



"Türkiye'de mal satan elektronik ticaret firmalarına yapılan ödemelerin şirketlerin bankalarımıza stopaj yapma yükümlülüğü getirdik. Yani burada bir nihai tüketici elektronik ticaret firmasından mal satın almışsa bunun parasını da elektronik ortamda bankacılık üzerinden ödüyorsa o zaman bu aşamada bir vergi keselim. Bu da ciddi anlamda kamuoyunda karşılığını buldu. Birçok küresel firma bizimle görüşmeler yapıyor. Bu kanun hazırlığına karşılık Türkiye'de vergi mükellefi olmak istediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla düzenleme yerini buldu. Yapacağımız torba yasada bir adım ileriye gidiyoruz. Bir madde getiriyoruz, küresel elektronik ticaret yapan bir firma Türkiye'de nihai tüketicilere doğrudan mal satarsa bu da devamlılık arz ederse bu takdirde Türkiye'de vergi mükellefi olacak. Olmazsa biz resen vergi mükellefi yapacağız ve Türkiye'deki elde edilen gelire de el koyacağız."



Ağbal, bazı küresel oyuncuların vergi mükellefi olmak istediklerini ama vergi beyan edebilmek için tek bir vergi dairesi belirlenmesi gibi birtakım kolaylıklar talep ettiklerini kaydetti. Söz konusu firmalarla görüşmeler bitince elektronik ticaretin vergisel boyutunda kolaylıklar sağlayan uyum maliyetlerini aşağıya çeken birtakım düzenlemelerin de yapılacağını bildiren Ağbal, küresel ticaretin ulusal düzenlemelerden kaçamayacağını sözlerine ekledi.



(Bitti)