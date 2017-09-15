Ağbal, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu (5)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV reformu çalışmalarına ilişkin, "Maliye Bakanlığı olarak mükellefin artık sadece hasılat KDV'sini takip edeceğiz. 1 milyon civarında işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler var. Bu, mükellefler için büyük kolaylık getirecek." dedi.



Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



KDV reform çalışmalarına ilişkin sorular üzerine Ağbal, Türkiye'deki KDV sisteminde bir İngiliz modelinin söz konusu olmadığını söyledi. Ağbal, "Türkiye modelini değiştirerek yeni bir Türkiye modeli üretmek istiyoruz, yerli, orijinal bir KDV sistemi." diye konuştu.



KDV reformu yapma ihtiyacının çok elzem olduğunu vurgulayan Ağbal, bu konuda çok ciddi şikayetler geldiğini bildirdi.



Ağbal, karmaşık, uyum maliyetleri yüksek, firmalar üzerinde finansman maliyeti oluşturan KDV sistemi nedeniyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"Bu yüklerden kaçmak için hemen hemen bütün sektörlerde KDV oranı indirimleri talep ediliyor. Aslında KDV oran indirimleri yapılmasına gerek yok. Türkiye, OECD ülkeleri, özellikle AB ülkeleri içinde KDV oranı en düşük ülke. Türkiye'deki genel oran yüzde 18, bazı ülkelerde, AB'de yüzde 27 KDV oranları var. Yapacağımız reform çalışmasında asla bir oran indirimi söz konusu değil."



İngiltere örneğinin, özellikle firmalara yük oluşturacak uygulamalardan özenle kaçınılması nedeniyle çekici geldiğini anlatan Ağbal, "En fazla şikayette bulunulan konu, firmalara yük olarak kalan KDV. Sonraki dönemi, devreden KDV'yi iade edebilir miyiz diye çalıştık. Amacımız da bu sistemi Türkiye'ye getirmek. Bu, işletmelerin indirim taleplerinin hepsini ortadan kaldıracak. Nihai tüketiciye yapılan satışlarda KDV yüzde 18 ve burada bir değişiklik söz konusu olmayacak. Yüzde 8 ve yüzde 1'e tabi ürünler var, burada değişiklik yok. Tek orandan anlaşılan, bütün oranların tek bir yerde birleştirilmesi ise böyle bir şey olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Üzerinde çalışılan sisteme ilişkin bilgiler veren Ağbal, şunları kaydetti:



"Küçük işletmeler artık sadece yüzde 18 KDV'yi müşterisinden tahsil etsin ama beyannamesinde yüzde 18 olarak hesapladığı tutarın yüzde 10'una tekabül eden tutardaki KDV'yi getirip ödesin. Bu şu anda bağlayıcı değil, Maliye Bakanlığı olarak çalışmaları bitirmiş değiliz. Bakanlık olarak mükellefin artık sadece hasılat KDV'sini takip edeceğiz. Vatandaş için daha basit bir sistem olacak. Vergi yükünü bu işletmeler için daha aşağıya çekeceğiz. Teknik çalışmalar devam ediyor. Bunu hangi sektörlerde uygulayabiliriz diye bir çalışmamız var. 'Bu sadece hizmet sektöründe uygulanacak' diye bir konu yok. Uygulama şartlarına çalışıyoruz. 1 milyon civarında işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler var. Bu, mükellefler için büyük kolaylık getirecek. Bir işletme 'ben bu basit sisteme geçmek' istiyorum derse geçecek. Zorunlu bir konu olmayacak."



(Sürecek)