Ağbal Aa Editör Masası'na Konuk Oldu: (4)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ağustos ayında bütçenin 874 milyon lira açık verdiğini bildirdi.



Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bütçe açığının geçen yıl 27 milyar lira olduğunu, bu yıl açığın 47 milyar liraya çıkacağını öngördüklerini hatırlatan Ağbal, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasındaki gelişmelerin ekonomiye ilave yükler getireceğini söylediklerini de anımsattı. Söz konusu gelişmelerden ötürü bütçeye 11 milyar liralık ilave yük geldiğini dile getiren Ağbal, "Dolayısıyla bütçedeki bozulmadan değil, bütçenin kontrollü bir şekilde, sürdürülebilirlik sınırları içinde ekonomik büyümeye katkı olacak bir çerçeveye kavuşturulması söz konusu." diye konuştu.



Ağbal, ağustos ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini de paylaşarak, "Ağustos ayında bütçemiz 874 milyon lira açık, 4,6 milyar lira ise faiz dışı fazla verdi." dedi.



Sosyal güvenlik kapsamındaki emekli aylıkları ve engelli bakım paralarının bayram nedeniyle eylül ayı yerine ağustos ayında ödendiğine dikkati çeken Ağbal, "Buradan kaynaklı ilave 3,7 milyar liralık ağustosa kayan bir harcamamız oldu. Bunu göz ardı ettiğimizde aslında ağustos ayındaki açık, fazlaya dönüştü. Bizim bütçemiz aslında 2,8 milyar lira fazla verdi ama bilinçli bir şekilde ödemeleri öne çektik." değerlendirmesinde bulundu.



Geçen yıl ağustos ayında bütçenin 3,6 milyar lira fazla, bu yılın aynı ayında ise 874 milyon lira açık verdiğini kaydeden Ağbal, vergi tarafında ağustos ayı rakamlarının yüzde 13,1 arttığını ve bunun son derece sevindirici olduğunu söyledi.



Ağbal, yıl sonunda özellikle vergi tarafında beklentilerin oldukça üzerinde bir gerçekleşme öngördüklerini anlatarak, yatırım harcamalarında da 8 aylık dönemde ciddi artış yaşandığını dile getirdi.



Yatırım harcamaları konusundaki artışı önemsediklerini belirten Ağbal, "Yatırım harcamalarındaki artış ülkenin altyapısına yaptığımız harcamalara ilişkin. Cari harcamalara bakıldığında olağanüstü bir harcama yok." ifadelerini kullandı.



İç ve dış güvenlikle ilgili çabaların da bütçeye yansımaları olduğunu vurgulayan Ağbal, "Türkiye bütçesi o kadar sağlam ki savunma ve güvenlik konusunda da ilave harcamalar yapıyoruz ama bütün bunlara rağmen bütçe dengesi içinde götürmeyi başarabiliyoruz. O açıdan yıl sonunda bütçe açığının 60 milyar lira civarında olacağını ifade ediyorum. Milli gelirin yüzde 2'si civarında bütçe açığı olacak. Tedbirleri almasaydık ekonomik büyümedeki trendi yakalayamazdık." diye konuştu.



Ağbal, gelecek yıl bütçe açığını benzer seviyede tutmak için önemli bir gayret gösterdiklerini belirterek, "Bunun için ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Kamu harcamalarına önümüzdeki yıl başta cari harcamalar olmak üzere sınırlamalar getiriyoruz. Vatandaşa 'tasarruf et' diyoruz, devlet de tasarruf edecek. Makine-ekipman, kırtasiye alımlarından tutun da bütün hizmet alımlarına kadar çok kapsamlı tasarruf önlemleri 2018 bütçesinde getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Mali sürdürülebilirliğe çok önem verdiklerine işaret eden Ağbal, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında bütçe ve nakit dengeleri konularında sürdürülebilir seviyenin dışına çıkmayacaklarını vurguladı.



(Sürecek)