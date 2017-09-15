Ağbal, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu (3)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması için süratle ve agresif şekilde yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Finansal piyasalar üzerindeki vergi kaynaklı işlem maliyetlerinin düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması lazım. Vergi maliyeti olduğu zaman, para çok akışkan olduğu için başka küresel merkezlere çok hızlı şekilde gidebiliyor." dedi.



Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin not görünümünü yükseltme ihtimalini değerlendiren Ağbal, derecelendirme kuruluşlarının yavaş yavaş raporlarının tonunu ve değerlendirmelerini değiştirmeye başladığını söyledi. Ağbal, bu kuruluşların, Türkiye ekonomisinin güçlü yönlerini ortaya çıkarmaya ve "Türkiye ekonomisinden alacak derslerimiz var" demeye başladığını belirterek, "Bunlar güzel şeyler. Şu anda Türkiye ekonomisine karşı piyasanın duyduğu bir güven var, artarak devam ediyor." dedi.



Not değerlendirmesi için birtakım süre ve koşullar olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Açık söylemek gerekirse üzücü olan taraf, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok hızlı, beklenmedik şekilde ve Türkiye ekonomisinin temel güçlü yönlerini göz ardı ederek yaptıkları değerlendirmeler var. Şu anda kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notlara kıyasen Türkiye daha güçlü performansa ve karneye sahip. Bunu herkes görüyor." ifadesini kullandı.



İstanbul Finans Merkezi için müstakil kanun



Ağbal, İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması yönündeki hazırlıkları da anlattı. Küresel piyasalara uyum sağlamak amacıyla yasal çerçevenin oluşturulması gerektiğini belirten Ağbal, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Adalet bakanlıkları, SPK, BDDK ve Merkez Bankası gibi kurumların katılımı ile çalışma yaptıklarını dile getirdi.



İlgili düzenlemelerin sadece vergiyle ilgili olmayacağını da ifade eden Ağbal, şunları kaydetti:



"Bir yerin küresel finans merkezi olması, tek başına vergi düzenlemeleri ile mümkün değil. Öncelikle sermaye piyasalarını düzenleyen mevcut mevzuat gözden geçirilmeli. Bazı ülkelerle rekabet içindeysek o ülkelerin finansal derinliğine erişecek mevzuat altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Gerek Borsa İstanbul gerekse SPK ve BDDK gerekli hazırlıkları yapıyor. Vergi de önemli bir konu. Finansal piyasalar üzerindeki vergi kaynaklı işlem maliyetlerinin düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması lazım. Vergi maliyeti olduğu zaman para çok akışkan olduğu için başka küresel merkezlere çok hızlı şekilde gidebiliyor."



Ağbal, küresel finans merkezi için bir diğer ihtiyacın da nitelikli insan kaynağı olduğuna dikkat çekerek, bununla ilgili de teşvik edici düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda uluslararası iş ve vergi kanunları ile nitelikli insan kaynağını çalıştıracak altyapının oluşturulacağını dile getiren Ağbal, merkeze yönelik bürokrasinin azaltılması için de sermaye piyasalarını ilgilendiren ruhsatlar ve çalışma izni süreçlerinin sadeleştirileceğini ifade etti.



İstanbul finans merkezine ilişkin düzenlemeler için müstakil bir kanun tasarısı hazırlayıp Meclise getirmeyi planladıklarını belirten Ağbal, "Toplantı yaptık, Başbakan Yardımcı'mız ile planlama yapıyoruz. Planlamaları Ekonomi Koordinasyon Kurulu bünyesinde tekrar gözden geçirip getireceğiz." dedi.



"Londra'dan çıkış Türkiye için fırsat"



Brexit süreci sonrası Londra piyasalarında yaşanan çıkışların Türkiye için avantaj olup olmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Ağbal, Brexit sonrası diğer merkezlerin de Londra'nın yerine geçmek için çalıştığını söyledi. Ağbal, bu durumun Türkiye için de fırsat olduğunu belirtirken, "Süratle tüm yasal mevzuatı gözden geçirerek, palyatif ve küçük adımlar değil, çok agresif şekilde, kararlı ve radikal düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Türkiye'yi çekim merkezi yapmamız lazım. Türkiye'nin fırsatı var." ifadelerini kullandı.



Ağbal, Meclisin ve kendilerinin yoğun bütçe mesaisi nedeniyle bu konudaki düzenlemelerin ocak ayından sonra gündeme geleceğini kaydetti.



(Sürecek)