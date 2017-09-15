Ağbal Aa Editör Masası'na Konuk Oldu (2)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi, yatırım, üretim, istihdam gibi toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Torba yasa düzenlemesini tahmin ediyorum gelecek hafta içinde teknik çalışmalarını da bitirip Meclise sevk edeceğiz." dedi.



Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Maliye Bakanlığı olarak Bakanlar Kuruluna çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören bir kanun tasarısı sunduklarını ifade eden Ağbal, yatırım, üretim, istihdam gibi çeşitli sosyal kesimleri ilgilendiren çok sayıda düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.



Söz konusu torba yasanın sadece Maliye Bakanlığına ilişkin düzenlemeleri içermeyeceğine dikkati çeken Ağbal, "Bu torba yasa düzenlemesini tahmin ediyorum gelecek hafta içinde teknik çalışmalarını da bitirip Meclise sevk edeceğiz." diye konuştu.



Ağbal, torba yasada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının maden üretimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tüketiciler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da iş hayatıyla ilgili düzenlemelerinin de yer alacağına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Maliye Bakanlığı olarak özellikle vergi kanunlarında vatandaşlarımızın vergi dairesiyle olan iş ve işlemlerini kolaylaştıracak düzenlemeler getiriyoruz. Vergi dairesine gitmeden tüm vergi işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir düzene geçmek, vatandaşların üzerindeki zaman maliyetini kaldırmak istiyoruz. Vergi dairesi artık gidilen bir yer olmaktan çıkacak. Evinizde oturarak vergi işlemlerinizi yapabileceksiniz. Vergi kanunlarıyla ilgili mükelleflerimizin bir kısım yükümlülüklerini azaltıyoruz. Vergi kayıp kaçağıyla mücadele konusunda düzenlemelerimiz olacak. Bunlarla ilgili teknik çalışmaları hafta içinde bitirdikten sonra hükümet olarak bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız."



"Emlak vergisi sorununa neşter vuracağız"



Hazine taşınmazlarının denetimine ve kullanımına ilişkin çok farklı sektörleri ilgilendiren kolaylaştırıcı hükümler de getirdiklerini dile getiren Ağbal, "Ekimde Meclis açılır açılmaz, Plan Bütçe Komisyonuna gelecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Emlak vergisi değerleriyle ilgili bir düzenleme çalışması da yapıyoruz. Yetiştirebilirsek onu da bu torba yasa içinde yapacağız." ifadesini kullandı.



Belli bölgelerde emlak vergisi değerinin arttığı şeklinde vatandaşlardan şikayetler geldiği belirtilerek, yapılacak düzenlemenin ayrıntılarının sorulması üzerine Ağbal, emlak vergisinin vatandaşların sahip olduğu gayrimenkullerden dolayı belediyelere ödedikleri bir vergi olduğunu söyledi.



Bu vergiye esas gayrimenkulün, özellikle arsanın değerinin belediyeler tarafından 4 yılda bir yeniden belirlendiğini dile getiren Ağbal, 2017'de bütün belediyelerin, bölgeleri içindeki arsa metrekare birim fiyatlarını yeniden belirlediğini, buna itiraz mekanizmalarının bulunduğunu belirtti.



Bazı yerlerde emlak değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen aşırı artış yaşandığını, vatandaşların da buna karşı isyanının görüldüğünü dile getiren Ağbal, ekonomideki gelişmeye paralel arsa değerlerinin artmasının doğal olduğunu ama bir yıldan diğer yıla astronomik artışların belediyeler tarafından yapılmasının ise vatandaşları tedirgin ettiğini kaydetti.



"Belediyelerin yaptığı değer artışları, bir önceki yıl değerinin belli bir oranını aşmayacak"



Ağbal, 4 yılda bir yaşanan bu soruna hükümet olarak neşter vurmak istediklerine dikkati çekerek, "Belediyelerin yaptığı bu değer artışlarına belirli bir sınır getirilmesi lazım. O sınırla ilgili teknik çalışmaları yürütüyoruz. Bu konuda Bakanlar Kuruluna da belki belirli sınırlar içinde yetkiler sağlanabilir ama ne olursa olsun belediyelerin yaptığı değer artışları, bir önceki yıl değerinin belli bir oranını aşmayacak. Böyle bir düzenleme yapmamız halinde inanıyorum ki vatandaşlarımız yaygın bir şekilde karşılaştıkları sıkıntıdan kurtulmuş olacaklar. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Şu anda bununla ilgili değerlendirmeleri ve teknik çalışmaları yürütüyoruz. Yetiştireceğimizi düşünüyorum. Torba yasada da bu düzenlemeyi getirmeyi şu anda hedef olarak ortaya koyduk." diye konuştu.



(Sürecek)