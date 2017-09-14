Ağbal, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Ağbal, yarın saat 10.15'te başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Ağbal'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile Finans Haberleri Terminalinden (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.