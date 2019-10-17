Ağbal: "2020 yılında da yüzde 5 büyüme hedefi ile uyumlu yüzde 8,5 enflasyon hedefimizle uyumlu bir...

Ağbal: "2020 yılında da yüzde 5 büyüme hedefi ile uyumlu yüzde 8,5 enflasyon hedefimizle uyumlu bir...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi.

17.10.2019 11:35
Ağbal:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. (2)

Kaynak: AA
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