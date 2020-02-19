Ağbal: 2020'de büyümede olumlu gelişmeler kaydedeceğiz

19.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:56

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin bu yıl büyümede olumlu gelişmeler kaydedeceğini belirterek, "Bu yıl yatırımların büyümeye etkisi görülecek ve enflasyon aşağı yönlü trend gösterecek." dedi.