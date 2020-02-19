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Ağbal: 2020'de büyümede olumlu gelişmeler kaydedeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin bu yıl büyümede olumlu gelişmeler kaydedeceğini belirterek, "Bu yıl yatırımların büyümeye etkisi görülecek ve enflasyon aşağı yönlü trend gösterecek.

19.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:56
Ağbal: 2020'de büyümede olumlu gelişmeler kaydedeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı , 'nin bu yıl büyümede olumlu gelişmeler kaydedeceğini belirterek, "Bu yıl yatırımların büyümeye etkisi görülecek ve enflasyon aşağı yönlü trend gösterecek." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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