Ağbal: 2020'de büyümede olumlu gelişmeler kaydedeceğiz
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin bu yıl büyümede olumlu gelişmeler kaydedeceğini belirterek, "Bu yıl yatırımların büyümeye etkisi görülecek ve enflasyon aşağı yönlü trend gösterecek.
19.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:56
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin bu yıl büyümede olumlu gelişmeler kaydedeceğini belirterek, "Bu yıl yatırımların büyümeye etkisi görülecek ve enflasyon aşağı yönlü trend gösterecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com