Ağbaba'dan Kurultay Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,CHP'de yaşanan parti içi kurultay tartışmaları ile ilgili olarak, "Hiçbir siyasetçinin konumu ne olursa olsun CHP'yi yıpratmaya hakkı yok. Birbirimizi kırmaya, üzmeye hakkımız yok. Herkesin birbirine karşı saygılı olması lazım. AK Partinin vermediği zararı biz kendi kendimize verdik" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC)'ni ziyaret ederek yeni yönetime hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGTC Başkanı Fatih Avcı, Veli Ağbaba'nın Malatya'nın sorunlarını meclise taşıdığını ifade ederek, Ağbaba ile basının sıkıntıları hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulunan Veli Ağbaba ise, CHP'de yaşanan parti içi kurultay tartışmaları ile ilgili olarak, "Kimsenin hatta hele hele bir CHP'linin topluma umutsuzluk aşılamaya hakkı yok ve hiçbirimizin partide kavga etmeye hakkı yok. Bir gerçek var, biz 24 Haziran seçimlerinde hem milletvekilliğinde hem de cumhurbaşkanlığında parti olarak kazanamadık. Bunun bir muhasebesi yapılması gerekiyor mu? Kesinlikle muhasebesi yapılması gerekiyor. Seçimlerden çıkıldıktan hemen sonra bir değerlendirme yapılmadan böyle bir tartışmanın yapılması partiye zarar veriyor. Burada mutlu olan tek bir parti var o da AK Parti ve CHP'nin karşıtları. Herkes bayram ediyor. Bir özeleştiri lazım mı? Kesinlikle lazım. Yanlış varsa bu yanlışın hep birlikte giderilmesi ve düzeltilmesi lazım. Hiçbir siyasetçinin konumu ne olursa olsun CHP'yi yıpratmaya hakkı yok. Birbirimizi kırmaya, üzmeye hakkımız yok. CHP Genel Başkanı bu konuda elbette bir değerlendirme yapacak. Türkiye'nin gündeminin bu olmaması gerekiyor. Herkesin birbirine karşı saygılı olması lazım. Herkesin bu yolda beraber yürüyeceğini unutmaması lazım. AK Partinin vermediği zararı biz kendi kendimize verdik" şeklinde konuştu.

Amerika'nın bakanlar ile ilgili yaptırım kararını doğru bulmadıklarını belirten Ağbaba, "Ama bu duruma gelinmesinin sorumlusu da AK partidir, AK Partinin siyasi anlayışıdır. Maalesef Türkiye artık dünyada bir Avrupa ülkesi değil bir Ortadoğu ülkesi olarak gözükmektedir. Türki cumhuriyetlere hızla benzemektedir, Türkiye'nin geçmiş demokrasi ve yargı birikimini hiçbirimizin yok etmeye hakkı yok" diye konuştu. - MALATYA