Agave bitkisi Likya'nın başkentinde çiçek açtı

-UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ageve bitkisi antik kentte çiçek açtı

-25 yıl sonra kazı alanında ilk kez çiçek açmış olarak görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün dünya mirası listesinde yer alan agave bitkisi görüldü.

Halk arasında 'sabır otu' olarak da bilinen agave bitkisi, Kaş'a 42 kilometre uzaklıktaki eski çağlarda Likya uygarlığının başkenti Patara Antik Kenti'nde görüntülendi. Yıllar sonra çiçek açan bitki kameralara yansıdı. Anavatanı Orta Amerika olan kaktüs türü iki agave bitkisinin çiçek açması, bölgede çalışan kazı işçilerini de mutlu etti.

Yüzyılın bitkisi

Bütün çöl bitkileri gibi oldukça uzun ömre sahip agavenin 60 ile 100 yıl arasında yaşayabildiği ancak buna rağmen ömrü boyunca sadece bir defa çiçek açtığı ve tohumlarının toprağa düşmesiyle yeniden yeşerdiği öğrenildi.

25 yıl sonra çiçek açtı

Patara Antik Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan, Likya'nın başkentinde görüntülenen agave bitkisine ilişkin, "1994 yılından bu yana agave bitkisinin hiç çiçeğini görmedik. Onu bu sene verdi. Agaveler bütün ömürlerini sadece bu tohumlu çiçeği yapabilmek için enerji toplayarak geçiriyor. Üzerindeki tohumları yere dökülüyor ve çiçek kendisini ölüme terk ediyor. Hayat böyle bir şey zaten. Bir şey ölüyor, bir şey doğuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA