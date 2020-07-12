Ağaroğlu Ailesi, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşıyor Ağaroğlu Ailesi, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşıyor Baba Ağaroğlu: "Yurdumuzun üzerinde tüten en son ocak sönmeden kimsenin bayrağımızı indirmeye gücü yetmeyecektir" Ağaroğlu: "Böyle bir evlat yetiştirmekten dolayı, böyle bir ferdi olmaktan dolayı da Gurur Duyuyorum" 4...

Ağaroğlu Ailesi, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşıyor

Baba Ağaroğlu: "Yurdumuzun üzerinde tüten en son ocak sönmeden kimsenin bayrağımızı indirmeye gücü yetmeyecektir"

Ağaroğlu: "Böyle bir evlat yetiştirmekten dolayı, böyle bir ferdi olmaktan dolayı da Gurur Duyuyorum"

ANTALYA - 4 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun Annesi Zehra ve Babası Osman Ağaroğlu, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşıyor.

Oğlunu andıkça gözyaşlarını tutamayan şehit annesi Ağaroğlu, hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini ancak yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu ve evlat hasretinin giderek arttığını söyledi.

Vatanda her şehit verildiğinde yüreğinde aynı acıyı hissettiğini anlatan Ağaroğlu, "Allah'ım cümle şehit annelerine sabır versin." diye konuştu.

Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesinde bulunan mezarını ziyaret eden Yasin Naci Ağaroğlu'nun Annesi Zehra ve Babası Osman Ağaroğlu, Yasin Naci için dua edip, mezarını su ile yıkadılar.

Şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu, " 15 Temmuz gecesi, Ankara'da son dersinin sınavını vermek için giden evladımla gece saat 02 : 10'da Genel Kurmay Başkanlığının önünde, halkın üzerine silah atılırken, telefonda konuştuğumda "Haydi oğlum dön artık, bizde eve döndük dediğimiz zaman, 'tamam baba dönüyoruz' deyip, ancak arkadaşlarına 'babam dönün dedi ama dönmek yok artık, bu işkal bitecek ya bitecek' demiş. Yarım saatte ancak 100 metre bir mesafe almışlar ve bir helikopter ile halkımızın üzerine ateş açmaları sonucunda kıbleye karşı secde vaziyetinde şehadet diplomasını almaya hak kazandı. Oğlum Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası olmaktan gurur duyuyorum. Benim çocuklarım üç tane idi, o gece oğlum şehit oldu, çocuklarımın halen 3 tanedir, çünkü biz inanıyoruz ki, şehitler ölmez" dedi.

Kaynak: İHA