Ağaroğlu Ailesi oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşıyor
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Ağaroğlu Ailesi oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateşle şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin...

Ağaroğlu Ailesi oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşıyor
12.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:38

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateşle şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşıyor.

Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesi'nde şehit oğulları Yasin Naci Ağaroğlu'nun mezarını ziyaret eden annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, Yasin Naci için dua edip, mezarını su ile yıkadılar. Oğlunu anarken gözyaşlarını tutamayan anne Zehra Ağaroğlu, hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini ancak yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu ve evlat hasretinin giderek arttığını söyledi. Vatanda her şehit verildiğinde yüreğinde aynı acıyı hissettiğini anlatan Ağaroğlu, "Allah'ım cümle şehit annelerine sabır versin" diye konuştu.

Şehidin babası Osman Ağaroğlu ise, "15 Temmuz gecesi Ankara'da son dersinin sınavını vermek için giden evladımla gece saat 02.10'da Genelkurmay Başkanlığının önünde halkın üzerine silah atılırken telefonda konuştuğumda 'Haydi oğlum dön artık, bizde eve döndük' dediğimiz zaman, 'Tamam baba dönüyoruz' deyip ancak arkadaşlarına 'Babam dönün dedi ama dönmek yok artık, bu işkal bitecek ya bitecek' demiş. Yarım saatte ancak 100 metre bir mesafe almışlar ve bir helikopterle halkımızın üzerine ateş açmaları sonucunda kıbleye karşı secde vaziyetinde şehadet diplomasını almaya hak kazandı. Oğlum Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası olmaktan gurur duyuyorum. Benim çocuklarım üç tane idi, o gece oğlum şehit oldu. Çocuklarımın halen 3 tanedir, çünkü biz inanıyoruz ki şehitler ölmez" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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