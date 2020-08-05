Ağapınar Mahallesi'nde su sevinci Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) son olarak gerçekleştirdiği çalışmalar ile yeni sondaj kuyusu su kaynağıyla Ağapınar Mahallesi'nin yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısını çözecek.

Hayata geçirdiği yatırımlar ile vatandaşların yüzünü güldüren ESKİ, kent merkezi dışında kalan ilçelerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Odunpazarı ilçesine bağlı Ağapınar Mahallesi'nde içme suyunun aşırı tüketimi nedeniyle sıkıntı yaşanması nedeniyle yeni sondaj kuyusu çalışması gerçekleştirdi. Belirlenen lokasyonda çalışmalarını yürüten ESKİ ekipleri, 106 metre derinlikte verimli ve kaliteli suya ulaşarak hat bağlantı çalışmalarına başladı. Vatandaşların suyu içme suyu olarak kullanabilmesi için gerekli enerji ve dağıtım hat çalışmalarına başlanılacağını ifade eden ESKİ yetkilileri, kent genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmaların devam edeceğini belirttiler.

Sondaj sonucunda suya ulaşılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ağapınar Mahalle Muhtarı Engin Erşan, çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ESKİ ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler