Ağapark'ta mavi bayrak gururu
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Ağapark'ta mavi bayrak gururu

Aliağa'da bulunan Ağapark tesisleri 4. kez mavi bayraklı sezona "Merhaba" dedi.

Ağapark'ta mavi bayrak gururu
27.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:40

Aliağa'da bulunan Ağapark tesisleri 4. kez mavi bayraklı sezona "Merhaba" dedi. Tesislere mavi bayrak verilmesi sebebiyle sosyal mesafeli tören de düzenlendi.

Aliağa'nın 1960 ve 1970'lerde "NATO plajı" olarak bilinen plajları uzun yıllar atıl durumda kaldıktan sonra 2016 yılında Aliağa Belediyesi tarafından Ağapark adıyla modern plaj tesislerine dönüştürüldü. 170 dönüm alan üzerine kurulan Ağapark, kısa sürede altın sarısı kumu, masmavi denizi, mesire alanı, farklı konseptlerde plaj kafeleri, cankurtaran, sağlık ve güvenlik hizmetleriyle ailelerin güvenle tercih ettiği bir plaj ve sosyal yaşam alanına dönüştü. Bu yıl Aliağa Spor FK A.Ş tarafından işletilen Ağapark, ilk kez 2017 yaz sezonunda mavi bayrak almaya hak kazanmıştı. Mavi bayrak için gereken 33 kriteri de karşılayan Ağapark, bu yıl kesintisiz olarak 4. kez mavi bayrak belgesini alıp Aliağa'nın ve İzmir'in gururu bir turizm tesisi oldu.

Sosyal mesafeli mavi bayrak töreni

Ağapark'ın 4. kez mavi bayrak sahibi olmasıyla ilgili olarak sosyal mesafe kuralları gözetilerek sembolik bir tören düzenlendi. Törene; Garnizon Komutanı Hv. Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, TÜRÇEV Mavi Bayrak Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Aliağaspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkanı Kamil Önal, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Şoförler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcıları Hakan Şimşek, Cahit Ayan, Kürşat Bahadır Turan ve kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Hizmet kalitesi kriterlerimizden taviz yok"

Törende konuşan Ağapark Plaj ve Sosyal Yaşam Tesislerinin bu yıl işletmeciliğini üstlenen Aliağa Spor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, kesintisiz olarak 4. kez mavi bayrak almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek Ağapark'ı Aliağa'ya kazandıran Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti. Önal, "Halkımızın bu tesislerden huzurla, güvenle, mutlulukla yararlanması için hizmet kalitesi kriterlerimizden taviz vermeyeceğiz. Yeni sezonumuz hayırlı olsun" dedi.

"Ağapark'ta gördüğünüz kalite başka hiçbir yerde yok"

Törende konuşan TÜRÇEV Mavi Bayrak Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, "Her gittiğimiz yerde gururla söylüyoruz; şehir merkezine en yakın noktalardan biri olan Ağapark'ımıza 2017 yılında Serkan Acar Başkanımızla birlikte ilk mavi bayrağımızı asmıştık. O gün Aliağa'yı bir turizm kentine dönüştürme hedefimizi konuşmuştuk. Bugün plajımıza, tesisimize gururla bakıyoruz. Biz Aydın'dan Çanakkale'ye kadar mavi bayraklı tüm plajlarımızı kontrol ediyoruz. İnanın, Aliağa Ağapark'ta gördüğünüz kalite, nitelik başka hiçbir yerde yok. Tamamen Avrupa standartlarında hazırlanmış, sağlık ve güvenlik önlemleri tam olarak alınmış, engelliler için erişim olanakları tam olarak sağlanmış, çocukların mutlulukla ve güvenle faydalanabileceği alanlar oluşturulmuş. Ortaya harika bir tesis çıkmış. Burada en önemli fark, kalite. Bu tesisi Aliağa'mıza, İzmir'imize ve Türkiye'mize kazandıran Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Tüm halkımızı Ağapark plajımıza bekliyoruz"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da yaptığı konuşmada mavi bayrak kriterlerini korumanın önemine işaret etti. Acar, "İlk mavi bayrağımızı 2017 yılı yazında asmıştık. Mavi bayrak almak çok önemliydi ama daha da önemlisi bunu koruyabilmekti. Ne mutlu ki aralıksız olarak 4. defa mavi bayrağımızı burada dalgalandıracağız. Biz bir sanayi şehriyiz ama sanayimiz kadar denizimiz, plajlarımız, doğamız, tarihimiz var. Biz bu güzelliklerimizi de öne çıkarmak istiyoruz. Mavi bayraklı bir plajda başta her 15 günde bir deniz suyu analizleri yapılıyor, cankurtaran, sağlık ve güvenlik gibi 33 kritere sahip olmak gerekiyor. Biz Aliağalılar olarak 4. defa bu kriterlere sahip olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu yıl sezon açılışımız pandemi nedeniyle biraz farklı. Bu yıl bir de pandemi kriterleri var. Hijyen, sağlık ve sosyal mesafenin daha da önemli olduğu bu süreçte mavi bayraklı plajların önemi ve değeri daha da arttı. Bu tesisimizi sezona hazırlayan, işletmeci Aliağa Spor Futbol kulübü A.Ş.'ye, kulüp başkanımız Kamil Önal'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı sağlıklı, güvenli ve keyifli tatil yapabilecekleri Aliağa Ağapark plajımıza bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

Mavi bayrak sertifikası verildi

Konuşmaların ardından TÜRÇEV Mavi Bayrak Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş tarafından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a mavi bayrak sertifikası sunuldu. Başkan Acar da sertifikayı Ağapark tesisleri işletmecisi Aliağa Spor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal'a teslim etti. Daha sonra mavi bayrak göndere çekilerek Ağapark'taki 2020 yılı mavi bayraklı sezon resmen açıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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