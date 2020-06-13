Ağapark hizmete açıldı
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Ağapark hizmete açıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Ağapark, korona virüsü önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenerek kapılarını hizmete açtı.

Ağapark hizmete açıldı
13.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:02

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Ağapark, korona virüsü önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenerek kapılarını hizmete açtı.

Mavi bayraklı plajı, güney sahillerini aratmayan kumsalı, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, spor ve dinlenme alanları ile dikkat çeken Ağapark'ta, korona virüsüne karşı özel önlemler alındı.

Aliağa Futbol Spor Kulübü işletmeciliğinde olan mavi bayraklı Ağapark plajının girişinde vatandaşların ateşi ölçülürken, maske ve eldiven kuralına dikkat edildi. Plajda, şezlong kullanılan ücretsiz bölümlerde de sosyal mesafeye önem verildi.

Öte yandan, plajda şezlong sayısı yarıya indirildi. Şezlongların, her kullanımdan sonra dezenfekte edildiği, 20 dakika sonra tekrar başka kişiye teslim edildiği kaydedildi. Duşlar ve tuvaletlerinde sosyal mesafe kurallarına göre kullanılacağı ve sürekli dezenfekte edileceği aktarıldı.

Menemen ilçesinden her sene Ağapark'a ailesi ile birlikte geldiği ifade eden Aysel Gül, "Bu sene ilk kez geldim. Gördüğüm kadarıyla Korona virüsü ile ilgili tedbirler alınmış güzel. Girişte ateşimizi ölçtüler, ücretler makul fiyatta" dedi.

Aliağa ilçesinde ikamet eden İnşaat Mühendisi Adil Özdoğan da, gerekli tedbirlerin alınmasının sevindirici olduğunu belirtti. Özdoğan, "Şu anda her şey güzel. Mükemmel temizlik ve onarım çalışmaları yapılıyor. Fiyatlar normal, beş yıldızlı otel tesisi gibi" diye konuştu.

Ağapark'a girişin 10 TL ve tesislerin 0-6 yaş arası çocuklara ücretsiz olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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