Trabzonspor'a Yeniden Başkan Seçilen Ağaoğlu: Daha İyilerini Yapmak İçin Namusumuz Üzerine Söz Veriyoruz

Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, yeni yönetim kuruluyla birlikte basın mensuplarına poz verdikten sonra, üyelere hitaben kısa bir konuşma yaptı.

"SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ"

Bordo-mavili kulübün başkanı, üyelere kendisi ve arkadaşlarına gösterdikleri güven ve teveccüh nedeniyle teşekkür ederek, "Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntıların, problemlerin gerçekleriyle yüz yüzeyiz. Zaman zaman bu ve buna benzer yeminler farkı mecralarda yapılır ama ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım almış olduğumuz bayrağı kulübümüze hizmet anlamında daha ileriye, daha yükseklere taşımak için hepinizin önünde şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON