Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması

02.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:20

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yaşanan ayrılık sürecini açıklarken, transferde de müjde verdi. Ağaoğlu, "Ndiaye ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardık. 3 Ocak'ı bekliyoruz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ayrılmasının ardından yaşanan süreci ve transferle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ünal Karaman ile yolların ayrılma sürecine değinen Ağaoğlu, "Hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk. Trabzon kalibresinde bir takım çalıştırmadığı söyleniyordu. 'Küme düşen takımdan geldi' deniyordu." sözleriyle Karaman'ın arkasında duran isimlerin en başında kendisinin geldiğini savundu.

"KARAMAN GEÇMİŞTE DE İSTİFA KARARI ALMIŞTI"

Karaman'ın geçmişte de istifa kararı alarak bunu kendisine ilettiğini dile getiren Ağaoğlu, "Yeni Malatyaspor maçı, bana göre Trabzonspor kulübünün dönüm noktasından biriydi. Maçın ardından hocamız, 'En doğrusu benim istifa etmem' demişti. Pazartesi gününe kadar bekleyelim ve sindirelim hocam, sen sakin ol dedim. Olaylar aslında o zaman başlamıştı. 2 oyuncu ve hoca arasında tercih yapmamız gereken bir süreçti. Burada işin doğrusu, tercihi hocadan yana kullanıp oyuncularla yolumuzu ayırmaktı" ifadelerini kullandı.

Bu olayın ardından benzer bir süreci tekrar yaşadıklarını belirten Ağaoğlu, "1461 Trabzon'da benim mülkiyetimde olan oyuncuları almak için yoğun bir çabamız oldu. Hocamız, transferlerin gerçekleşmeyeceği düşüncesinden hareketle o dönem futbol şube sorumlusu olan arkadaşımıza, 'Galiba transfer yapılmayacak, ben görevi bırakayım' şeklinde konuşması olmuş" açıklamasını yaptı.

Ünal Karaman'ın çok kırılgan ve duygusal bir yapısı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, son 6-7 aylık süreç içinde tüm maçların kamplarını Karaman ile birlikte geçirdiğini sözlerine ekledi.

"AVDİJAJ VE ANDUSİC DIŞINDA ÜNAL HOCANIN TÜM TRANSFERLERDEN HABERİ VARDI"

İstenmeyen sonuçların ardından kendilerine yönelik tepkileri değerlendiren Ağaoğlu, "Puan kaybından sonra eleştiri yapan bir kesim var, bir de "hocamızı yedirmeyiz" diyen bir kesim var. Affedersiniz, siz kimsiniz? Kimsiniz ve nesiniz ki kulübün başında olan, başkanın da 24 saat yanında olduğu bir hoca hakkında bunları söylüyorsunuz?" ifadelerine yer verdi. Ünal Karaman'ın transfer konusunda yaptığı açıklamalara da değinen Ağaoğlu, "Hocamız, eleştirilerin altında kalıp AEK ve Krasnodar maçından sonra çok enteresan 2 açıklama yaptı. Hocamız, 'Transferleri ben yapmadım' dedi. Avdijaj ve Andusic dışında Ünal hocanın tüm transferlerden haberi vardı" diye konuştu.

"SİVAS MAÇINDA 'BEN AYRILSAM DAHA İYİ OLACAK' DEMİŞ"

Karaman'ın açıklamaları karşısında duyduğu üzüntüyü dile getiren Ağaoğlu, "Alınan her sonuçtan sonra hocayı eleştirmeyin, eleştirecekseniz beni eleştirin demiştim. Krasnodar maçından sonra hocamız, 'Söylemekte zorlandığım şeyler var' dedi. Bunlar, hocanın basın toplantısında söylediği ama söylememesi gereken şeyler. Bunları bana söyle. Ailemden fazla seninle birlikte vakit geçiriyorum, şartlar ne olursa olsun sana güveniyorum. Biz beraber yola çıktık ve yolun sonu nereye götürürse birlikte gideceğiz. Ben öyle inanıyorum, kendisinin de ifade ettiği gibi büyüklerinin etkisinde kalarak bu tip demeçleri vermekten geri kalmadı kendileri. Sivas maçında 'Ben ayrılsam daha iyi olacak' demiş zaten" sözleriyle Karaman'a sitemde bulundu.

Karaman'ı eleştirdiği yönündeki düşüncelere katılmadığını belirten Ağaoğlu, "Konyaspor maçı sonrası benim yaptığım bir açıklama var. Maçların ikinci yarılarında oynanan futbol Trabzonspor'a yakışmıyor. Burada yapılan bir eleştiri var ama iki aydır ben diyorum ki kötü futbolun sorumlusu da benim. Bunun adı öz eleştiridir" sözlerine yer verdi.

Kendisinin ve eşinin telefonuna tehdit ile hakaret mesajları yağdığını da belirten Ağaoğlu, kulübü her yandan tahrip etmeye çalışan bir kesim olduğunu da sözlerine ekledi.

"NDİAYE'Yİ YARIN KAP'A BİLDİRECEĞİZ"

Ağaoğlu prensipte hem Ndiaye hem de kulübüyle anlaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Prensipte hem Ndiaye hem de kulübüyle anlaştık. 3 Ocak'ı bekliyoruz. Transfer kiralık olacak. Ücretiyle alakalı olarak açıklamayı yarın KAP'a yapacağız. Sözleşmesinde opsiyon da olacak. "Her yere oyuncu alabiliriz ama forvet olmayacak. 1-2 transfer yapabiliriz. Sürpriz isim olabilir ama yıldız falan diye kimse havaya girmesin. Sörloth ismini camiada kim biliyordu? Sosyal medyada olanları bir ben bilirim. Sen biliyor muydun mesela, kim bu Sörloth?"

(İHA)

Kaynak: İHA