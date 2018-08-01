Ağaoğlu'ndan Taraftarlara Çağrı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4 Ağustos Cumartesi günü Cagliari ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan hazırlık maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Cagliari maçında 50 bin taraftarın altına düşmeleri halinde maçı oynanmamış sayacağını belirtti. Hedefin 61 bin taraftar olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Yeni transferlerimiz ve tüm oyuncularımıza Trabzonspor aşkımızı göstermek için yedi düvele taraftar gücümüzü göstermek için, yanyana olduğumuz zaman ne kadar güzel olduğumuzu göstermek için hayde yeniden Olimpiyat'a, hedef 61 bin, yan yana Trabzonspor" paylaşımını yaptı.

(Gökmen Şahin/İHA)