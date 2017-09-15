Ağaoğlu; "Hong Konglu ve Çinli yatırımcılar ile Bodrum'da 12 ay yaşayacak bir turizm şehri kuruyoruz."

Ağaoğlu, Bodrum'da sahibi olduğu 12 Milyon metrekare büyüklüğündeki arazisi üzerinde yılın 12 ayı yaşayacak bir turizm şehri projesi için Hong Konglu ve Çinli yatırımcılar ile görüşüyor. Çin Devleti'ne bağlı bir holdingin üst düzey yöneticileri ile Bodrum arazisini gezdiklerini anlatan Ali Ağaoğlu; "Hong Kong merkezli finansal yatırımcı ile Çin devletine bağlı, şehir kurma konusunda uzmanlaşmış ve uluslararası yatırımları olan inşaat yatırım grubu ile Bodrum'da 12 ay yaşayacak bir turizm şehri oluşturmak için ön anlaşma imzaladık. 15 kişiden oluşan bir ekip bizi ziyaret etti. Bir haftadır Bodrum'daki ve İstanbul'daki projelerimizi gezip bilgi aldılar. Bizi zaten tanıyorlardı, daha da yakından tanıma fırsatı buldular.

İpek yolu Bodrum'da bitecek

Çin'in tarihi ipek yolunu canlandırmak üzere yatırım planladığını anlatan Ağaoğlu; "Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırma girişimi "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" tam olarak aktif hale geldiğinde, 68 ülkede yapılacak altyapı yatırımlarına 8 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye de bu yatırımlardan payına düşeni alacak. Çinli yatırımcılar ipek yolunun finişini Bodrum'da yapmak istiyor. Bodrum onlar için batıya açılan pencere olacak. Devlet destekli stratejik bir proje olduğunu ve Türkiye'ye mutlak yatırım yapmak istediklerini söylediler. Bize gelen yatırımcılar Hong Konglu finansal yatırımcı ve sigorta şirketleri ile Çin'in en büyük inşaat şirketlerinden oluşuyor. Bodrum'da planladığımız turizm şehri Türkiye'nin yeni cazibe merkezi olacak."

Bodrum'un en büyük arazisinde 12 ay yaşayacak bir turizm şehri kuruluyor

12 Milyon metrekarelik arazinin Bodrum'un en büyük arazisi olduğunu belirten Ağaoğlu; " Dünyanın ilgisini çekecek bir turizm şehri konsepti geliştiriyoruz. Projenin içerisinde, golf sahaları, oteller, rezidanslar, villalar, üniversite, okul, ofisler, ticari alanlar, fuar alanı, teknopark, sağlık tesisleri ile çeşitli rekreasyon alanları başlı başına "12 ay yaşayacak bir turizm şehri". Burada konsepti, mimari tasarımı ve arazinin büyüklüğü ile Avrupa'nın en büyük turizm şehrini inşa etmeyi planlıyoruz. Bodrum'da sadece uluslararası yatırımcı değil yerli yatırımcıları da hedefliyoruz. Bodrum'u yeni bir Cannes ve yeni bir Miami yapacak çalışma içerisindeyiz." dedi.

Yatırımcılara Bodrum projesi ile bilgi verdik

Hong Kong ve Çinli yatırımcılar ile gerçekleştirdikleri toplantıda kendilerine arazi ve proje ile ilgili bilgi verdiklerini vurgulayan Ağaoğlu; " yatırımcılar ile uzun süren toplantılar gerçekleştirdik. Kendilerine arazinin bulunduğu lokasyon ve geliştirmeyi arzu ettiğimiz konsept hakkında çeşitli bilgiler aktardık. Projenin büyüklüğü karşısında etkilendiler. Bodrum'un orijinal bir turizm destinasyonu oluğunu ve doğu ile batıyı birleştirecek bir projenin heyecan verici olduğunu belirttiler. Ağaoğlu olarak inşaat alanındaki gücümü ve ekibimin başarısını gördüklerinde Bodrum projesi ile ilgili ilerlemek istediklerini söylediler."

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Hong Kong'un Tamamlayıcısı

Çinli yatırımcıların İstanbul'daki projelerini gezdiklerini belirten Ali Ağaoğlu; "başta gurur duyduğumuz Maslak 1453 projemizde, ticari alanları, Nişantaşı Üniversitesi kampüsünü ve meydanları gezdirdik. Yatırımcılar, Maslak 1453'e hayran kaldılar. Özellikle Cadde 1453'ten övgü ile söz ettiler." dedi. Ali Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti "Türkiye için büyük önem arz eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi inşaatını yerinde görme fırsatı buldular. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik önemine vurgu yaptılar. Özellikle Türkiye'ye ekonomik açıdan sınıf atlatacak bir proje olduğunu belirttiler. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni Hong Kong'un tamamlayıcısı olarak görüyorlar. Avrupa'nın en büyük yaşam kulübü olan MyClub tesisimizde spor ve sağlık ünitelerini ziyaret ettiler.