Son dakika haberi... Ağaoğlu: "Hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Ağaoğlu: "Hakemler hakkında konuşmama kararı aldık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberi... Ağaoğlu:

Son dakika haber: Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün ligin ilk yarısı bitine kadar hakemler hakkında konuşmama kararı aldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün ligin ilk yarısı bitine kadar hakemler hakkında konuşmama kararı aldığını açıkladı.

Kulüpler Birliği bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Beşiktaş, Antalyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Sivasspor'un katılmadığı toplantı sonrası başkan Ağaloğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda 14 kulüp olarak bir anlaşma yaptıklarını ifade eden Ağaoğlu, ligin ilk yarısının tamamlanmasına kadar hakemler hakkında konuşmayacaklarını söyledi. Kulüpler Birliği Başkanı, ayrıca önümüzdeki sezonda 7+4'ün uygulanması konusunda endişeli olduklarını ve bunun değiştirilmesi konusunda ısrarcı olacaklarını vurguladı. - İSTANBUL

Doların zirveyi görmesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum

Doların zirveyi görmesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum

 Derbiden sonra güncellenen şampiyonluk oranları çok şaşırttı! Süper Lig'de artık tek bir favori var

Derbiden sonra güncellenen şampiyonluk oranları çok şaşırttı! Süper Lig'de artık tek bir favori var

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title