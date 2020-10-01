Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN

01.10.2020 19:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 19:54

Son dakika habere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kozalak çırpmak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kozalak çırpmak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Yasin Taş (27), Karaova Mahallesi'nde çam ağaçlarındaki kozalakları çırpmak için elindeki demir çubukla ağaca çıktı.

Çubuğun ağacın dallarının arasından geçen elektrik tellerine değmesi sonucu elektrik akımına kapılan Taş, toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yasin Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Taş'ın, evli ve 2,5 yaşında bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN
Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN
Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN
Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Emrah Ebru Şallı Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ryan Babel Erol Bulut Eddie Newton Ali Palabıyık
Daha Fazla İzmir Bakan Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Ağaçtan kozalak çırparken elektrik akımına kapılan işçi öldü - AYDIN - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 19:54:57. #1.15#
title